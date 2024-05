Windlad: Technologie jsou dlouhodobými investicemi. Nejde o to, rychle je otáčet se ziskem, ale o budování hodnotných firem

Ann Winblad jako spoluzakladatelka investiční společnosti Hummer Winblad Venture Partners hovořila na CNBC o své investiční strategii, včetně vlivu, který na ni měl Warren Buffett. Na CNBC na počátku rozhovoru připomněli, že ten se na poslední valné hromadě vyjádřil i k tématu umělé inteligence s tím, že této technologii moc nerozumí, možná v sobě skrývá i některá nebezpečí. Winblad je pak podle CNBC typickou technologickou investorkou, která má ale zároveň zájem o hodnotový pohled na akcie.



Winblad uvedla, že „v srdci je hodnotovou investorkou“ a připomněla, že investice do nových technologií jsou v jádru velmi dlouhodobé. I když nadšení z nových věcí má naopak krátkodobý ráz. Připomněla i Buffeta, který hovořil o tom, že u řady investic také musí říkat „ne“. Hummer Winblad Venture Partners představuje fond rizikového kapitálu, u kterých podle CNBC může panovat dojem, že „provádí hodně sázek s tím, že jedna z nich nakonec vyjde.“ Investorka ale klade důraz právě na to, že její investice jsou dlouhodobé povahy.



Winblad také zdůrazňuje, že její firma chce „budovat významné společnosti“. Nejde jí tedy o vydělávání krátkodobých zisků tím, že své investice „rychle otočí“. V souvislosti s umělou inteligencí pak poukázala na to, že investice do nových technologií se postupně stávají více náročné na reálný kapitál. Pomalu se totiž přesunuly od softwaru ke cloudu a nyní k umělé inteligenci. Každý krok sebou nese větší investice do datových center, čipů a podobně. Software je tak kombinován s novým druhem hardwaru a podle expertky to mimo jiné znamená, že nové společnosti, které se neúčastnily předchozí „vlny“, mají větší problém zúčastnit se těch dalších.



Investorka souhlasí s názory, podle kterých má umělá inteligence velký potenciál. Regulace přitom podle ní nezabrání tomu, aby byla tato technologie zneužívána, protože regulátoři jsou s ohledem na rychlost pokroku v této oblasti příliš pomalí. Dá se ovšem předpokládat, že samy firmy v odvětví budou vyvíjet snahu na eliminaci „špatných hráčů“, kteří se podle expertky do digitálních technologií dostali již před časem. Svou roli ale budou hrát i investice do bezpečnosti a Winblad podle svých slov ve svém portfoliu několik takových má, protože se domnívá, že jde o významnou příležitost.



Zdroj: CNBC