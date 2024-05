JPMorgan to vidí na hladké přistání bez zvedání sazeb

Gabriela Santos z Asset Management se domnívá, že americká centrální banka bude sazby držet „výš po delší dobu“, ale cyklus zvedání sazeb už skončil a další pohyb sazeb bude směrem dolů, i když možná jen velmi pozvolný. Takové signály totiž vysílá i samotná centrální banka, včetně posledního projevu šéfa Fedu Powella.



Santos míní, že Powell za trend zřejmě považuje tříměsíční vývoj inflace a na to, aby se případně potvrdil dezinflační trend v americké ekonomice, by tedy bylo potřeba minimálně následujících tří měsíců. Fed přitom může klást důraz i na vývoj na trhu práce, ale prioritou pro něj stále zůstává zejména inflace. přitom v základním scénáři počítá s hladkým přistáním amerického hospodářství a sazbami, které budou po delší dobu „vysoko, ale ne ještě výš než nyní.“



Santos hovořila i o tom, že na trhu se rychle mění dominantní příběhy, které ale nemusí být moc relevantní. Za příklad uvedla úvahy o stagflaci, tedy vysoké inflaci kombinované s ekonomickým útlumem. Poukázala pak na to, že takzvaný index utrpení leží nyní na historicky hodně nízkých hodnotách. Jde o součet inflace a míry nezaměstnanosti, který momentálně sice táhne nahoru inflace, ale nezaměstnanost se drží na mimořádně nízkých úrovních. Celkově tento index ani zdaleka neodpovídá svými současnými hodnotami tomu, že by se ekonomika pohybovala v prostředí vysoké inflace kombinované s ekonomickým útlumem a vysokou nezaměstnaností.



Podle experta se tak již od počátku roku v zásadě nemění hlavní investiční teze, podle které ekonomický vývoj nahrává rizikovým aktivům. Do úvahy je ale také nutno brát vysoké valuace, které od investorů vyžadují aktivní přístup a vybírání konkrétních titulů. Andrew Slimmon z Investment Management pak na Yahoo Finance uvedl, že neklesající sazby se dotknou nejvíce investic, které hodně závisí na pohybu sazeb. A také spotřebitelů, kteří jsou více zadluženi. To, že nedochází k poklesu sazeb, je také příčinou relativně slabých výkonů akcií menších firem.



Slimmon se ale také domnívá, že Fed svým současným postojem vyjadřuje víru v dostatečnou sílu amerického hospodářství. Ta by se pak měla projevit i na ziskovosti obchodovaných společností. On sám má přitom za to, že na počátku příštího roku by se odhady zisků u společností v indexu S&P 500 mohly pro rok 2025 pohybovat kolem 280 dolarů na akcii. A z tohoto pohledu by akcie měly být již nyní atraktivní.



Stratég míní, že akcie si obvykle vedou dobře v případě, že výnosová křivka se nachází v inverzi. Slabost na akciový trh přichází až ve chvíli reinverze. Tedy v době, kdy se výnosy dlouhodobých dluhopisů dostávají opět nad výnosy těch krátkodobých. K tomu často dochází poklesem výnosů dvouletých obligací a ty jsou podle experta právě tím, co nyní ukazuje na pokračující silnou ekonomickou aktivitu. Drží se totiž stále relativně vysoko.



Zdroj: Yahoo Finance