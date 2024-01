Americký výrobce čipů Intel získal podporu v boji proti pokutě od EU

Americká společnost získala podporu v boji proti pokutě 1,06 miliardy eur (26,2 miliardy Kč), kterou dostala v Evropské unii za zneužití dominantního postavení a kterou už dříve zrušil soud nižší instance. Generální advokátka nejvyššího soudu EU v nezávislém stanovisku shledala, že regulační orgány EU pochybily ve své ekonomické analýze, a uvedla, že pokus Evropské komise (EK) zvrátit vítězství Intelu u soudu nižší instance by měl být neúspěšný. V tiskové zprávě to dnes uvedl Soudní dvůr Evropské unie.



EK coby egulátor podle názoru generální advokátky Laily Medinaové neprokázala, že zneužíval svého dominantního postavení na trhu s čipy pro osobní počítače k potlačování konkurentů. Případ spadá do roku 2009, kdy EK vyměřila Intelu pokutu za to, že se snažil omezit konkurenta Advanced Micro Devices (AMD) tím, že poskytoval slevy výrobcům počítačů Dell, , NEC a Lenovo, když nakupovali většinu svých čipů od Intelu.



Regulátoři se obecně stavějí proti slevám nabízeným společnostmi s dominantním postavením na trhu kvůli obavám, že by tyto podniky mohly omezovat hospodářskou soutěž. Firmy ale tvrdí, že orgány prosazující právo musejí před uložením sankcí prokázat, že slevy narušují konkurenci.



Tribunál Soudního dvora EU, tedy soud nižší instance, v roce 2022 zrušil pokutu, což Evropskou komisi donutilo, aby se odvolala k Soudnímu dvoru EU, tedy nejvyšší soudní instanci v unii. Pro EK, která je exekutivním orgánem EU a která z tohoto titulu plní v unii také roli antimonopolního úřadu, to byla první velká porážka v antimonopolním případu za více než 20 let. Komise v odvolání uvedla, že rozsudek Tribunálu je plný chyb a že by měl být zrušen.



Generální advokátka soudu Laila Medinaová, která se zaměřila pouze na dva ze šesti odvolacích důvodů, uvedla, že soudci by měli oba tyto důvody zamítnout. Stanovisko Medinaové je v souladu s rozhodnutím Tribunálu.



"Soud by měl potvrdit, že Evropská komise pochybila při použití testu AEC ve vztahu ke společnostem a Lenovo," uvedla Medinaová v nezávazném stanovisku. Test AEC, což je test rovnocenné efektivity konkurenta, slouží k posouzení toho, zda rovnocenně efektivní konkurenti mohou efektivně soutěžit na trhu, i když dominantní společnost poskytuje různé formy slev nebo výhod.



Soudní dvůr EU bude o případu rozhodovat v nadcházejících měsících. Většinou se řídí nezávislými doporučeními, nemusí to tak ale být vždy.



Evropská komise tvrdila, že v letech 2002 až 2005 bránil hospodářské soutěži tím, že poskytoval výrobcům počítačů slevy, pokud od něj nakupovali alespoň 95 procent čipů pro osobní počítače. podle EK stanovil omezující podmínky pro zbývajících pět procent, které prodávala společnost AMD.



EK loni Intelu uložila menší pokutu za dříve zjištěné zneužití dominantního postavení na trhu procesorů s architekturou x86. Zjistila totiž, že se firma dopustila řady nekalých praktik, jejichž cílem bylo vyloučit konkurenty z trhu. Architektura x86 má velký vliv na svět počítačů a je klíčovým prvkem většiny stolních počítačů a serverových systémů. se proti nové pokutě odvolal a podal také žalobu, v níž požaduje od komise 593 milionů eur na úrocích, uvedla agentura Bloomberg.