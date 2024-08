Kdy přijde u Intelu obrat k lepšímu?

Na CNBC se věnovali propadu cen akcií Intelu. Vivek Arya z Securities k němu řekl, že tato společnost není v dobré pozici, co se týče konkurence společnostem typu NVIDIA. K tomu se přidává i situace v celém odvětví, kdy sice panuje vysoká poptávka po čipech vhodných pro umělou inteligenci, mimo tuto oblast ale poptávka není nijak silná.



Podle analytika dělal po čtyřicet let ve své oblasti „téměř vše správně“. Jeho zaměření sebou ale neslo i to, že „jej minul cyklus chytrých telefonů a nyní i cyklus umělé inteligence“. Obrat k lepšímu se přitom podle experta v současné době nedá čekat během krátké doby, je spíše otázkou roku 2026. Jaké je ale vlastně řešení?



Arya míní, že má stále velmi silnou značku a ve Spojených státech provozuje zařízení, která jsou na vysoké technologické úrovni, přestože nedosahují na ta, která má Taiwan Semiconductors. „Jsou jeden či dva kroky za nimi.“ má také velmi silnou pozici na trhu s PC, ale čelí tomu, že v oblastech jeho zájmu je nyní poptávka slabá. I proto, že firemní investice se přesouvají směrem k umělé inteligenci, a ta vyžaduje velmi rozdílný druh zařízení a infrastruktury.



Intel tedy podle experta zůstane jedním z hráčů v odvětví, „ale bude pro něj těžké stát se opět relevantní.“ K tomu dodal, že na vrcholu měl ziskové marže kolem 65 %, momentálně se nachází pod 40 %. Marže jsou přitom důležitým indikátorem schopnosti určovat ceny, míry diferenciace a přidané hodnoty. „Tam, kam jdou marže, jde i .“ NVIDIA má přitom nyní marže ve srovnání s touto společností téměř dvojnásobné.



Určitou vzpruhou by pro mohl být příští rok, kdy kvůli přechodu na nové Windows může řada společností kupovat nové notebooky. K tomu může poptávce pomoci snižování sazeb. Celkově platí, že má stále zajímavá aktiva. Nicméně podle experta se snaží konkurovat jednak nejlepším výrobcům na světě včetně Taiwan Semiconductors, a zároveň se snaží konkurovat firmám, které jsou nejlepší ve vývoji čipů včetně společnosti NVIDIA. A takovou strategii je těžké udržet.



Podle analytika v oblasti výroby čipů zaostává a část jeho nabídky je tak už nyní vyráběna společností Taiwan Semiconductors. To je přitom jeden z faktorů, které táhnou marže dolů. A zklamání z posledních výsledků Intelu nepřinesly tržby, ale právě marže, které byly asi o pět procentních bodů níže, než se čekalo.



