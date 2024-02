Technologický sektor je stále v kurzu, Eric Sheridan z přišel na CNBC „s několika kontrariánskými nápady“ na akcie z této části trhu. Začal s tím, že rovněž u akcií velkých technologických firem se dá stále najít hodně pozitivního, ale jsou i akcie menších společností, které mohou nabízet zrychlující tempo růstu a rostoucí marže.



Expert konkrétně poukazoval na akcie Instacart, a Pinterest. První společnost je konkurentem Uberu, který je podle Sheridana také stále zajímavý, ale Instacart je „mnohem levnější“. K tomu je u ní výhled na rychlejší tempo růstu a zároveň oznámila program odkupů. Právě „vracení kapitálu akcionářům“ je přitom podle experta vedle růstu a marží další důležitou oblastí, na kterou je při výběru atraktivních titulů dobré se zaměřit.



Expedia je „nejlevnější způsob, jak sázet na cestování.“ Pinterest je zase zajímavý díky svému managementu. K tomu expert dodal, že se mu líbí i akcie společnosti Meta. Pinterest má podobně jako předchozí firmy možnost vyššího růstu tržeb a marží. To vše pak Sheridan považuje za kontrariánské sázky na technologie. K tomu dodal, že výdaje na digitální marketing podle něj sílí, z čehož by měly těžit společnosti, u kterých jde o významný díl příjmů.



Na CNBC přemítali o tom, zda podobné akcie menších společností mají skutečně takový potenciál, když se ukazuje, že ty největší společnosti stále rostou. Expert na to uvedl, že jeho tým má určitý sklon ke kontrariánskému přemýšlení, kterým je právě jistý odklon od velkých technologií. Pro ně je přitom podle něj v investičních portfoliích stále místo. Jedním z argumentů hovořících pro menší firmy pak jsou jejich valuace.



Pro další vývoj na americkém akciovém trhu bude klíčové chování spotřebitele. Podle Shenigena přitom řada společností přímo navázaných na konečnou spotřebuje hovoří o „relativní stabilitě“ poptávky. U sazeb se hovoří o situaci, kdy budou „výš po delší dobu.“ Shenigan zřejmě v narážce na tento výraz hovoří o spotřebě, která by mohla být „stabilní po delší dobu“. Pokud by takový scénář skutečně nastal, podle něj by podporoval další růst cen amerických akcií.





Zdroj: CNBC