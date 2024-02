Rozbřesk: Akcie od začátku roku výrazně překonávají dluhopisy

Akciím se v novém roce daří. Od začátku roku si na americkém trhu připsaly přes 6 %, index S&P500 překonal poprvé v historii hranici 5000 bodu a zlomil nová historická maxima. Akciové výnosy jsou ještě “šťavnatější” pro českého investora, který navíc těží z výrazného oslabení koruny vůči dolaru - koruna vůči němu ztratila od začátku roku skoro 4,5 %. O poznání méně šťastní jsou naopak držitelé dluhopisů, tedy zejména těch zahraničních. Zatímco české dluhopisy na začátku roku dál zpevňovaly, na klíčovém americkém trhu pod tlakem překvapivě vysoké inflace jejich cena klesala - v případě desetiletého amerického dluhopisu od začátku roku přibližně o 2,5 %. A i proto také zaostávají výnosy konzervativnějších portfolií, které mají více než na akcie vsazeno právě na dluhopisy - portfolio 60/40 (60 % dluhopisy, 40 % akcie) je od začátku roku pouze v lehkém plusu.



Výrazný rozdíl ve výkonu akcií a dluhopisů je přitom po delší době opět něčím novým - v průběhu velké části roku 2023 byl výkon obou klíčových tříd aktiv hodně provázaný (korelovaný). Teď však investoři více věří tomu, že některé segmenty akciového trhu (zejména velké technologické společnosti) dokážou porážet i trvaleji zvýšenou inflaci a vyšší úrokové sazby. Rozjezd mezi výkonem akcií a dluhopisů také znovu oživil debaty nad tím, do jaké míry dává smysl držet diverzifikované portfolio. Týdeník The Economist se ptá v zajímavém komentáři v posledním čísle, proč nedržet portfolio složené jenom z akcií (https://shorturl.at/kqBHZ)?



V tomto ohledu citují zajímavou studii Aizhana Anarkulova, Scotta Cederburga a Michaela O´Doherty (https://shorturl.at/btUVX). Ti na základě dat od roku 1890 dochází k závěru, že portfolio složené čistě z akcií (50 % americké, 50 % globální indexu) překonává při dostatečně dlouhém investičním horizontu diverzifikovaná portfolia rozložená mezi akcie a dluhopisy. Je tu však jeden problém. Časová řada je relativně krátká. Můžete sice namítnout, že autoři mají k dispozici více než století. To však při porovnání výnosnosti na 45-50 let (cca produktivní věk) nakonec není moc velký vzorek. A několik studií, které jdou nazpátek do 18. století, již zdaleka tak přesvědčivé výsledky nepodávají. Ba naopak, mezi lety 1792-1941 akcie dluhopisy konzistentně neporážely. To jsme sice z pohledu dějin finančních trhů zamířili do hlubokého pravěku. Je však třeba si uvědomit, že při pohledu do delší historie se většinou vyplatilo nemít “všechna vejce v jednom košíku”.





*** TRHY ***



Koruna

Silnější akcie a slabší dolar se koruně relativně líbí a ke konci týdne jako by našla pevnější půdu pod nohama. Zatím však podle nás i nadále zůstává zranitelná. Z domácích událostí ji v tomto týdnu pravděpodobně nepotěší relativně slabý index podnikatelské nálady v průmyslu a svým způsobem nakonec ani meziroční pokles výrobních cen.



Eurodolar

Ani série komentářů z ECB, ani víkendové vítězství bývalého prezidenta Trumpa v dalších primárkách (v Jižní Karolíně) nezvýšily volatilitu eurodolaru na startu nového týdne. Daleko větší potenciál by k rozhýbání trhu mohla mít inflační data, která se v eurozóně i USA začnou servírovat na konci pracovního týdne.



Akcie

Páteční obchodní seance osmého týdne letošního roku byla spíše doménou průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, který zakončil obchodní den v lehkém plusu. Akcie Nvidia překonala hranici 800 USD za akcii, aby nakonec skončila v růstu 0,36 %. Akcie AMD přidaly více jak 10 % a umazaly přes 2 %. Akcie Block vzrostly oproti předešlému obchodnímu dni o téměř 17 %. Opačný příběh prožily akcie Booking, které nechaly v trhu necelých 11 %. Akcie, které se poměrně vydařeně vzpamatovaly z šoku zveřejnění špatných výsledků svého soka ze sektoru a přidaly za dva obchodní dny více jak 6 % jsou společnosti Crowdstrike.