Airbus o čtyři procenta zlepšil výhled poptávky po letadlech na příštích 20 let

Evropský výrobce letadel Airbus zlepšil výhled poptávky po letadlech na příštích 20 let. Řada aerolinek totiž modernizuje své flotily pro dálkové lety a poptávku podporuje i růst asijské ekonomiky. Celkový odbyt letadel by se tak v příštích 20 letech mohl zvýšit na 42.430, což je o čtyři procenta více, než firma dosud čekala. Airbus to dnes uvedl ve své nejnovější prognóze.



Z celkového počtu dodaných strojů by mělo být 41.490 osobních letadel. To je proti předchozímu výhledu růst také o čtyři procenta. Celosvětová flotila letadel by se pak měla příštích 20 letech více než zdvojnásobit a dosáhnout 48.230 letadel.



Nejprodávanějšími letadly jsou stroje s jednou uličkou, které se používají spíše na kratší a středně dlouhé trasy. Dolet i výkon těchto letadel se však neustále zlepšují, což se projevuje na trzích, kde dříve létala větší letadla. Vývoj pomáhá měnit i transatlantickou dopravu, upozornila agentura Reuters.



"Zvláště silný růst vidíme v Asii a na Blízkém východě, zejména v Indii a Číně," uvedl vedoucí oddělení analýzy trhu a prognóz Airbusu Bob Lange. "Vnitrostátní čínská (doprava) předstihne americkou," dodal.



Airbus zlepšil poptávku po letadlech s jednou uličkou o tři procenta na 33.510 kusů. Mezi tato letadla patří například Airbus A320 či 737. Předpověď vychází z ekonomických prognóz, podle kterých se v příštích 20 letech zařadí 1,7 miliardy lidí do střední třídy, která bude mít dostatek příjmů na cestování letadlem.



Po delší době útlumu zrychluje poptávka po větších letadlech se dvěma uličkami, určených pro dálkové lety. Airbus zvýšil výhled poptávky po těchto letadlech o devět procent na 8920, hlavně díky vysokému růstu v Jižní a Severní Americe. Pro Blízký východ, který je jeden z největších trhů pro velká letadla, však Airbus prognózu o dvě procenta snížil. Důvodem jsou zprávy o nadbytečných kapacitách. Z celkového počtu bude 940 velkých letadel určeno pro přepravu nákladů, což je o dvě procenta více, než Airbus čekal doposud.