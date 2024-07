Rozbřesk: Týden ve znamení pauzírující ECB. Atentát na D. Trumpa bez dopadu na trh

Minulý týden se na finančních trzích nesl ve znamení inflačních překvapení. V Americe zvolnily v červnu cenové tlaky ve všech klíčových položkách, které Fed bedlivě sleduje a věří, že je dokáže ovlivnit svojí politikou. A třebaže kvůli nepříznivému bazickému efektu bude v průběhu léta americká inflace stagnovat na stávajících úrovních, pravděpodobnost zářijového snížení sazeb se tímto dále zvýšila.



V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji. Opětovný pokles na 2% cíl šel primárně za volatilními položkami – potravinami a pohonnými hmotami. Výrazněji ale v červnu zvolnila také jádrová inflace z 2,6 % na 2,2 %, přičemž její momentum („inflace tady a teď“) zpomalilo dokonce na 1 %. Příznivější inflační profil ve zbývající části roku v kombinaci s nadále slabými čísly za průmysl nás vedly k lehké revizi výhledu na sazby ČNB – na konci letošního roku odhadujeme o čtvrtprocentního bodu nižší repo sazbu na úrovni 3,75 %.



Výše zmíněné není dobrou zprávou pro českou korunu, která jen za poslední měsíc odepsala vůči euru 70 haléřů a otestovala úroveň 25,40 EUR/CZK. S větší mírou rozkolísanosti i pokračujícími prodejními tlaky je potřeba dále počítat (technickou rezistenci vidíme na úrovni 25,50 EUR/CZK). Koruně by však mohlo dodat vzpruhu přecenění tržních sazeb níže také na hlavních trzích, stejně jako komentáře tuzemských centrálních bankéřů – Jan Procházka například v reakci na inflační čísla zmínil, že „padesátibodové snížení je v srpnu vysoce nepravděpodobné“.



V tomto týdnu bude hlavní událostí na globální trzích zasedání ECB. Nic zásadního ale nečekejme. Centrální banka totiž dopředu signalizovala, že si v červenci vybere pauzu a bude vyčkávat na více ekonomických dat. Zajímavé bude proto sledovat zejména doprovodnou komunikaci směrem k zářijovému zasedání – centrální banka se bude sice opět zaklínat závislostí na datech a těžko čekat jakýkoli závazek, ale vyhodnocení příchozích dat může samo o sobě napovědět, jak vážně nyní Rada guvernérů zvažuje pokračovat v cyklu uvolňování měnové politiky v září.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna startuje nový týden na úrovni 25,30 EUR/CZK. Makro kalendář je tentokrát relativně prázdný s výjimkou středečních cen výrobců, které by měly potvrdil pokračující desinflační příběh tuzemské ekonomiky. To se koruně – po překvapivě nízké červnové inflaci – líbit nebude, ale žádnou zásadnější tržní reakci nečekáme. Naopak případné komentáře centrálních bankéřů mohou mít na korunový trh významnější dopad. Připomeňme, že v minulém týdnu se rétorika E. Zamrazilové i J. Procházka nesla v relativně jestřábím duchu. Jinak bude korunu zajímat zejména vývoj na globálních trzích, přičemž vzpruhou by mohlo být další přecenění tržních sazeb směrem k nižším úrovním.



Eurodolar

Utlumená výrobní inflace a pokles inflačních očekávání udržely v pátek eurodolarové býky v dobré náladě, takže měnový pár setrval nad hranicí 1,09.

Jak se dalo očekávat, tak neúspěšný atentát na republikánského kandidáta na post amerického prezidenta - D. Trumpa - neměl na trhy viditelný dopad. Trh se již připravuje na další důležitá data a události. Tou dnešní by mohlo být vystoupení šéfa Fedu J. Powella, který bude mít poprvé šanci okomentovat nízká inflační data z minulého týdne.



Akcie

Hlavní zámořské indexy v pátek otočily čtvrteční vývoj a silně rostly. Index S&P 500 dokonce odmazal celý čtvrteční den a dostal se na vyšší hodnoty. Zajímavé dění se událo okolo akcií společnost Snowflake (SNOW), které oslabily o 2 %. Akcie společnosti Archer Aviation (ACHR) v pátek přidaly 12 %. Rostly také akcie společnost Eli Lilly (LLY), která přidala 1,5 %. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 +0,55 %, Nasdaq 100 +0,59 % a Dow Jones +0,62 %.