Růst čínské ekonomiky ve druhém čtvrtletí zpomalil, zaostal za odhady analytiků

Růst čínské ekonomiky ve druhém čtvrtletí zpomalil víc, než se čekalo. Hrubý domácí produkt (HDP) meziročně vzrostl o 4,7 procenta, zatímco v prvním čtvrtletí růst činil 5,3 procenta, oznámil dnes čínský statistický úřad. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že HDP se zvýší o 5,1 procenta. Ekonomiku táhne dolů pokračující krize na realitním trhu a rovněž nízká spotřebitelská důvěra.



Ve srovnání s předchozím čtvrtletím ekonomika vzrostla o 0,7 procenta, zatímco analytici její růst odhadovali na 1,1 procenta. V prvním čtvrtletí růst proti předchozím třem měsícům po zpřesnění dat činil 1,5 procenta, předběžná zpráva ukazovala růst o 1,6 procenta.



Čínská vláda počítá s tím, že letos ekonomika vzroste o pět procent. Tento cíl však považují mnozí analytici za ambiciózní a upozorňují, že k jeho splnění vláda možná bude muset sáhnout k dalším růstovým stimulům. V prvním pololetí se HDP zvýšil právě o pět procent, uvedl statistický úřad.



Příčiny zpomalování čínské ekonomiky vidí analytici ve slabé domácí poptávce, nižších státních výdajích a v přetrvávajících problémech v realitním sektoru.



Několikaletá krize na trhu realit se v červnu ještě prohloubila, když ceny nových bytů a domů klesaly nejrychleji za posledních devět let. To zhoršilo důvěru spotřebitelů, zadlužené samosprávy pak ztratily možnost získávat více finančních prostředků prodejem pozemků.



"Stagnující růst spotřebitelských úvěrů, důvěra spotřebitelů v ekonomiku a míra osobních úspor zatím nenaznačují žádné známky skutečného oživení," řekla agentuře AP Louise Looová z Oxford Economics, podle níž je z toho patrné, že vládní opatření na řešení těchto problémů jsou příliš opatrná a neúčinná.



"Zbytek roku bude určovat, do jaké míry se vládním představitelům podaří zadržet pád nemovitostního trhu a povzbudit výdaje domácností," sdělil agentuře Reuters ekonom Harry Murphy Cruise ze společnosti Analytics.



Výraznější obrat hospodářské politiky ale Cruise neočekává ani po třetím plenárním zasedání ústředního výboru Komunistické strany Číny, které teď začíná. "Velké politické obraty mohou být považovány za přiznání neúspěchu a ztrátu tváře. Za předpokladu, že reformy budou jen skromné, očekáváme, že se Čína jen taktak dostane ke svému celoročnímu cíli růstu kolem pěti procent," dodal.