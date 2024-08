EU čeká naprostý odklon od současných cen emisních povolenek, domnívá se analytik Goldman Sachs

Podle analytiků z čeká evropský trh s uhlíkem, který je zároveň největší na světě, brzy velký posun ve vývoji cen, což přitahuje zájem investorů. Účastníci finančního trhu mezitím nakupují emisní povolenky v očekávání vyšších cen, uvádí Michele Della Vigna, analytik . Jako každé jiné aktivum mohou i povolenky obchodované v systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) nabýt na hodnotě, pokud si investoři myslí, že ceny porostou, „což je určitě náš názor,“ řekl.

EU čelí „odklonu od historického vztahu, kdy méně plynu vždy znamenalo také méně uhlíku,“ řekl v rozhovoru analytik Michele Della Vigna z Goldmanů. Jde o vývoj, který odráží měnící se dynamiku ovlivňující trh s uhlíkem, včetně čím dál nižších emisních limitů, kdy průmysl nahrazuje výrobce elektřiny jako největší odběratel emisních povolenek, i „úplné změny na trhu s plynem,“ dodal Della Vigna. Ruská invaze na Ukrajinu spustila novou vlnu energetických investic v Evropě, když se unie předhání v záplatování děr v zásobování. Nejen, že tento závod vedl k nárůstu výroby z obnovitelných zdrojů, ale díky tomu, že plyn získal razítko v zelené taxonomii EU, se jeho dodávky významně zvýší.



Goldmani předpovídají, že investice do infrastruktury zvýší globální dodávky zkapalněného zemního plynu v příštích pěti letech o 50 %, což povede ke snížení cen plynu v daném období na polovinu. To má zásadní důsledky pro inflaci, a nakonec to bude mít velký dopad i na ceny uhlíku, domnívá se Della Vigna. Pokud klesne cena plynu o 50 %, „pak bychom vlastně ani s vyšší cenou uhlíku neměli v Evropě žádnou inflaci v energetice, žádný dopad“ na spotřebitele ani průmysl, uvedl Della Vigna. "Vyšší cena uhlíku je užitečným způsobem, jak zajistit, aby ceny elektřiny neklesly natolik, že by se rozvoj obnovitelné energie stal z ekonomického hlediska problémový."



Obavy z inflace v prostředí vysokých cen energií sice mohou způsobit, že EU bude méně nakloněna tomu, aby cena uhlíku „byla mnohem vyšší, než je v současné době,“ pokračuje Della Vigna. Přesto ale „levnější plyn ve skutečnosti povede k vyšší ceně uhlíku. Nejen kvůli cenové dostupnosti, ale i proto, že levnější plyn znamená návrat evropského těžkého průmyslu a jakmile se vrátí, vrátí se více emisí, což od roku 2026 povede k napjatějšímu trhu s uhlíkem.“



Tento vývoj může do roku 2028 zvýšit cenu povolenek na emise uhlíku v evropském systému obchodování až na 130 eur za tunu, uvádí Della Vigna. Letos se ceny podle BloombergNEF pohybovaly v průměru kolem 66 EUR za tunu. "Je zřejmé, že v přebytku má trh tendenci být slabší, a to jsme viděli v posledních několika letech," domnívá se Della Vigna. Ale od roku 2026 se tento přebytek pravděpodobně „promění v deficit,“ doplnil.





Trh EU s uhlíkem se v nadcházejících desetiletích výrazně zpřísní vzhledem k tomu, že unie pracuje na svém cíli nulových čistých emisí do poloviny století. Analytici společnosti BloombergNEF předpovídají, že emise uhlíku v EU do roku 2030 vzrostou na téměř 150 EUR. Kromě utaženější nabídky budou ceny taženy také vyššími „narůstajícími povinnostmi odstraňovat emise i z odvětví, kde jsou možnosti snižování emisí dražší než v energetickém sektoru,“ uvedla Huan Chang, analytička BloombergNEF.



Ceny povolenek jsou v současné době nižší poté, co EU posunula část nabídky, aby pomohla členským státům generovat příjmy a vzdala se ruských dodávek energie, řekla Chang. A pro mnoho průmyslových odvětví stále vyjde levněji překročit emisní limity, než investovat do dekarbonizačních technologií. To by se ale mohlo s vyššími cenami uhlíkových povolenek změnit.



Emise pokryté evropským obchodním systémem loni klesly o 16 %, což představuje největší meziroční pokles v historii. EU, která si stanovila cíl snížit do roku 2030 emise alespoň o 55 %, postupně v rámci definované strategie snižuje nabídku povolenek v systému ETS, což má přinutit klíčová odvětví k dekarbonizaci. Od zahájení ETS v roce 2005 klesly emise produkované společnostmi, na něž se vztahuje, podle údajů EU o 41 %. A to vedlo k 28% poklesu celkových emisí v celé EU. Postupem času se seznam průmyslových odvětví, na která se ETS vztahuje, rozšiřuje. Nedávným přírůstkem je lodní doprava.





Dosavadní snížení emisí bylo relativně „jednoduché“, protože jako finanční pobídka k dekarbonizaci výroby elektřiny stačila cena uhlíku mezi 30 a 80 EUR, uvedl Della Vigna. „Nyní přicházíme do bodu, kdy potřebujeme dekarbonizovat průmysl,“ a to „vyžaduje ceny, myslíme si, v rozmezí 100 až 130 EUR za tunu“. Při této úrovni by bylo zachycování a ukládání uhlíku ve velkém měřítku ziskové, dodal.



Zdroj: Bloomberg