Volební vítězství Le Penové ohrozí ve Francii přechod k zelené energii

Přechod k takzvané zelené energii a odklon od fosilních paliv je ve Francii ohrožen, pokud v nadcházejících parlamentních volbách zvítězí krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové. Napsala to dnes agentura Bloomberg. Strana Le Penové už totiž avizovala, že by zastavila mimo jiné i rozvoj projektů na produkci elektřiny ze solárních a větrných zdrojů.



Část voličů ve Francii odmítá Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), která mimo jiné počítá s rychlým snižováním škodlivých emisí. Argumentují většinou dopadem na své peněženky a na nemožnost zvolit si, co sami preferují.



Pokud RN ve volbách zvítězí, v ohrožení mohou být plány firem, které se v transformaci energetiky nějak angažují. Vedle samotných energetických firem například i výrobci turbín pro větrné elektrárny či výrobci baterií. Francie by se také dostala do kolize ohledně závazků, které má v ochraně životního prostředí vůči partnerům v EU.



"Chceme zastavit represivní zelenou politiku," řekl v rozhovoru Jean-Philippe Tanguy, který má ve straně Marine Le Penové na starosti záležitosti kolem ekonomiky a energetiky. "Nechceme se vzdát plánu dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, chceme toho ale dosáhnout jinými prostředky," dodal.



Pokud RN sestaví příští vládu, nejenže zastaví rozvoj větrných elektráren, zruší i zákaz prodeje aut s benzinovým a naftovým pohonem plánovaný na rok 2035. Uvolní také požadavky na renovaci bydlení a omezí plány na vyloučení nejvíce znečišťujících vozidel z velkých měst. Místo toho se zaměří na výstavbu nových jaderných reaktorů a podporu vývoje čistých paliv, jako je vodík.



Takový politický program by byl obrovským posunem v prioritách, které má Francie coby druhá největší ekonomika v eurozóně v odvětví energetiky. Prezident Emmanuel Macron, jehož strana Obnova je v nejnovějších průzkumech veřejného mínění s velkým odstupem až na třetím místě, má přitom ambiciózní plán. Zahrnuje v podstatě všechno - od větrné, solární a jaderné energie přes elektrická auta, renovace budov až po zelené plyny. Teď ale nad jeho plány visí otazníky.



"Všechny podniky, které jsou dotovány a mají dopad na obyvatelstvo, jako je větrná energie, budou ve velkém nebezpečí,“ řekl šéf investiční společnosti RGreen Invest Nicolas Rochon. "Tím se zbrzdí tempo nových projektů."



Investoři, kteří už zvažují dopady volebního vítězství Le Penové na ekonomiku, v posledních týdnech prodávají akcie francouzských energetických podniků. Distributor elektřiny a plynu Engie nebo firma rozvíjející obnovitelné zdroje Voltalia tak mají větší ztráty než akcie jiných firem. Hlavní index pařížské burzy CAC 40 v týdnu po volbách do Evropského parlamentu (EP), kde Le Penová rovněž uspěla, oslabil o více než šest procent.