Bloomberg: Slabé prodeje elektromobilů stáčí svět dál od čisté nuly

Elektromobily rychle rychle ztratily pozici premianta v globálním boji proti klimatu, říká agentura BloombergNEF a snížila odhady budoucích prodejů. Zároveň varoval, že automobilový průmysl se stále více sjíždí z cesty k dekarbonizaci.

Ve svém každoročním výhledu elektrických vozidel BloombergNEF (BNEF) snížil své projekce prodeje elektromobilů do roku 2026 o 6,7 milionu vozů. I když zpomalení poptávky není univerzální napříč zeměmi a elektromobily budou poněkud podpořeny oživením plug-in hybridů, několik severských zemí a stát Kalifornie jsou jedinými místy, kde se do roku 2050 podaří eliminovat emise z vozového parku osobních vozidel.

„Některé trhy zažívají výrazné zpomalení a mnoho výrobců automobilů odsunulo své cíle pro elektromobily,“ uvedli analytici BNEF pod vedením Colina McKerrachera ve středeční zprávě. "Okno pro dosažení nulových čistých emisí v silniční dopravě se rychle uzavírá a není mnoho prostoru pro nečinnost."



Graf: Revidovaný odhad prodejů elektrických vozidel

Zdroj: BloombergNEF



Vyhlídky pro plně elektrická vozidla se v posledním roce výrazně zhoršily. Společnost BNEF zahájila čestvou edici svého výhledu pro rok 2023 zdůrazněním hluboké transformace, která zasáhla automobilový sektor, a rychlého rozšíření elektrifikace téměř u všech typů vozidel. Tento rok agentura rekapituluje, jak několik největších světových výrobců – včetně automobilek , , a dokonce i – v posledních měsících zmírnilo své ambice.



BNEF vidí, že Čína nadále dominuje elektromobilům, bateriím a globálním dodavatelským řetězcům surovin a komponentů, což podnítí reakce ze strany Washingtonu a Bruselu v podobě vyšších cel. Evropská unie je připravena uvalit nové poplatky na dovoz elektromobilů od čínských výrobců. Výzvy k narovnání podmínek nepadly v Pekingu na úrodnou půdu, tamní vláda přitom strávila desítky let dotovala čínské výrobce částkami, které se pravděpodobně dostaly do řádů desítek miliard dolarů.



Čína nyní dokáže vyrobit mnohem více baterií, než potřebuje, což dramaticky snižuje ceny. Národní kapacita výroby článků již loni byla více než trojnásobkem domácí poptávky a v roce 2025 vzroste na více než šestinásobek, pokud zahájí produkci všechny plánované továrny.

Graf: Svět se topí v lithium-iontových bateriích

Zdroj: BloombergNEF

To pomohlo snížit ceny čínských lithium-železofosfátových bateriových článků – levnější chemické složení, která se rychle prosazuje – až na 53 dolarů za kilowatthodinu, což je zhruba polovina celosvětového průměru. V důsledku toho je tato země „jediným velkým automobilovým trhem, který dosáhl bodu, kde je růst prodejů řízen spotřebitelskou poptávkou,“ uvedl BNEF.



Pokles cen baterií nebyl na jiných hlavních trzích zdaleka tak strmý, což přispělo k tomu, že BNEF snížila své celkové projekce prodeje elektromobilů – které zahrnují plug-in hybridy – pro tento rok a každý z příštích čtyř let v USA, Německu, Japonsku, Itálie a Spojené království.

Graf: Snižující se předpoklady prodeje elektromobilů

Zdroj: BloombergNEF

Důvody, které BNEF uvádí pro snížení u pěti členů skupiny G7, se v jednotlivých zemích liší:



- „Nevýrazný“ výkon Fordu a , stárnoucí sestava Tesly a nejistota ohledně prezidentských voleb v USA



- Nnáhle ukončí dotací v Německu a náročné ekonomické podmínky země



- Nedostatečný zájem o elektromobily mezi hlavními japonskými výrobci automobilů a málo nových elektrických modelů v národním segmentu miniaut



- Nekonzistentní regulační podpora v Itálii a Spojeném království



„Transformace může trvat déle, než se očekávalo,“ řekl minulý měsíc generální ředitel Mercedes-Benz Group AG Ola Källenius na výročním zasedání automobilky. Výrobce sedanů třídy S a SUV G-Wagon nyní očekává, že bude pokračovat ve výrobě vozidel se spalovacím motorem a hybridním pohonem až do 30. let 20. století, čímž ustoupí od cíle přejít na některých trzích do konce dekády výhradně na elektrický pohon.



Ještě předtím, než Mercedes změnil své cíle, omezovali své investice do elektromobility také ostatní automobilky. zrušil plány na továrnu na elektromobily v Německu v hodnotě 2 miliard eur, , a zabrzdily další investice do budování továren a Jaguar Land Rover společnosti Tata Motors oznámily pomalejší zavádění bateriových elektrických modelů s odůvodněním nízké úrovně poptávky po svých plug-in hybridech.

Graf: Mnohem optimističtější výhled plug-in hybridů

Zdroj: BloombergNEF

Jaguar v tomto ohledu není zdaleka sám. Jedním z optimističtějších témat zprávy BNEF je boom poptávky po plug-in hybridních elektrických vozidlech neboli PHEV. V reakci na to, že prodeje PHEV rostou od roku 2019 rychlejším tempem než u vozidel s elektrickým pohonem na baterie nebo konvenčních hybridních vozidel, BNEF dramaticky zvýšila své odhady prodeje do poloviny příštího desetiletí. Od loňského roku výzkumník očekával, že prodeje do roku 2026 překročí necelých 6,5 milionu vozů, poté se do roku 2035 sníží na přibližně 325 000. Nyní BNEF vidí vrchol téměř 9,2 milionu v roce 2030 a více než 4,7 milionu bude prodáno v roce 2035.

Čína se v roce 2022 stala předním světovým trhem pro PHEV díky uvedení cenově dostupných modelů od BYD a Li Auto Inc. PHEV se nyní v Číně prodávají prakticky za stejnou průměrnou cenu jako vozidla poháněná výhradně spalovacími motory.



„Je to dobře promyšlený krok čínských výrobců automobilů, jak využít tuto technologii, aby se pokusily nalákat konzervativnější spotřebitele v těch ještě nenasycených částech Číny,“ řekla Aleksandra O’Donovan, která vede výzkumný tým BNEF pro elektrifikovanou dopravu. "Je to velká země."

Graf: Plug-in hybridy dosahují v Číně cenové parity s vozy se spalovacími motory

Zdroj: BloombergNEF



Ale pozitivita BNEF ohledně PHEV přichází s výhradou. Studie neziskové organizace International Council on Clean Transportation a zájmové skupiny Transport & Environment zjistily, že PHEV emitují více při jízdě v reálném světě než při testech používaných pro dodržování předpisů a hodnocení inzerované spotřebitelům. Je to z velké části proto, že testy předpokládají, že majitelé vozidel budou jezdit v elektrickém režimu více, než ve skutečnosti jezdí. "Vkládání přílišné důvěry v PHEV je trochu riskantní," řekl O'Donovan. "Nakolik budou přátelští k dekarbonizaci, bude záviset na tom, nakolik budou nabíjeny, a dosavadní důkazy v této oblasti nejsou skvělé."



Zatímco nárůst poptávky po PHEV pomáhá udržet prognózu BNEF pro prodej elektrických vozidel pro rok 2024 v podstatě v souladu s tím, co se očekávalo v předchozích letech, očekává se, že tempo růstu v příštích čtyřech letech bude v průměru 21 % ročně ve srovnání s 61 % mezi lety 2020 a 2023.

Graf: Vnitřní spalování se drží

Zdroj: BloombergNEF

Očekává se, že globální flotila vozidel se spalovacím motorem dosáhne vrcholu v příštím roce, ale prodej by musel být zcela ukončen kolem roku 2038, aby se svět do roku 2050 dostal k flotile s naprosto nulovými emisemi. Pouze severské země drží tempo nutné k úplnému ukončení prodeje vozidel ICE v nezbytném časovém rámci, uvedl BNEF.



Zdroj: Bloomberg