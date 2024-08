Mankiw: Ekonomické zákony platí i pro USA. Inflace bude klesat, ač Fed zaspal

Greg Mankiw hovořil na Bloombergu o svém pohledu na ekonomiku Spojených států včetně monetární politiky. Podle něj centrální banka reagovala příliš pozdě na předchozí růst inflace, posléze ale už reagovala odpovídajícím způsobem. Inflace se nyní nachází „téměř u cíle“ a ke 2 % by se podle ekonoma mohla dostat během následujících šesti měsíců. Napovídají na to i nájmy, které nyní v podstatě stagnují a jejich vliv by se měl postupně projevit dalším poklesem inflace.



Mankiw míní, že pandemie měla „podivný dopad na finance běžných lidí“. Nejdříve totiž dostávali finanční podporu od vlády, nedalo se ale tolik nakupovat, a tato podpora se tak projevovala znatelným poklesem zadlužení domácností. Nyní ale šeky od vlády již nechodí, lidé nakupují více a jejich zadlužení opět roste, zvyšuje se i počet nesplácených úvěrů. Paradoxně tak na tom jsou finance domácností nyní o něco hůře než před pár lety, kdy byla ekonomika uzavřena.



Kde se na konci tohoto cyklu budou nacházet sazby? Ekonom na tuto otázku odpověděl, že během posledních desetiletí docházelo k trendovému poklesu sazeb a byly pro to dobré ekonomické důvody. Některé faktory, které sazby táhly dolů, jsou nyní stále přítomny, ale objevují se nové, která zase tlačí sazby nahoru. Ve výsledku tak může dojít k tomu, že nyní nastane jejich pokles, nedostanou se ale až na úrovně, které byly běžné před rokem 2020. Významnou roli tu pak bude hrát politika nové americké vlády a vývoj vládního zadlužení.



Ohledně zadlužení ekonom dále uvedl, že rostoucí vládní dluhy představují rostoucí tíhu, kterou současná generace předává těm příštím, protože ony budou čelit vyššímu zdanění či jiným krokům, které bude nutné uplatnit pro snižování dluhů. K tomu dodal, že trhy se nyní nedomnívají, že by se Spojené státy na rovině dluhů vydávaly cestou zemí, jako je Argentina. On sám doufá, že tomu tak skutečně není, ale „ekonomické zákony, které platí v zemích, jako je Řecko, platí i pro USA.“ V určitém bodě tak bude nutné pohnout se směrem k udržitelné fiskální politice. Podle současných predikcí Rozpočtové kanceláře Kongresu bude míra zadlužení dál růst, ale podle ekonoma je zřejmé, že k tomu dojít nemůže.



Mankiw je podle svých slov zastáncem volného světového ochodu a uvolněnějších pravidel pro imigraci. Podle něj tento názor převládal během vlády Bushe a Clintona, pak se postupně proti němu zvedal odpor. Ten je ale podle Mankiwa do určité míry založený na špatných informacích a pro Spojené státy je stále výhodné, aby byly začleněny do globální ekonomiky. Chápe přitom například kroky americké vlády, které mají podpořit domácí výrobu čipů tak, aby USA nebyly závislé na jejich dodávkách z oblastí, které nejsou úplně geopoliticky stabilní. Obecně se ale ekonom kloní k tomu, aby průmyslová politika byla používána méně.



Zdroj: Bloomberg