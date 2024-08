Víkendář: Trhy dělají stejnou chybu jako na počátku roku, na akciích se projevuje i dění v Japonsku

Podle CNBC se nyní na americkém akciovém trhu spekuluje o tom, že Fed je „za křivkou“. Tedy že se snižováním sazeb čeká příliš dlouho a ekonomika mezitím slábne. Hlavní ekonom společnosti Apollo Global Management Torsten Slok se ale domnívá, že takové závěry by byly předčasné. Připomněl, že ještě nedávno dominoval pohled, podle kterého ekonomika míří k hladkému přistání a byl podporován jak vývojem inflace, tak vývojem ekonomické aktivity.



Podle ekonoma řada indikátorů ukazuje na pokračující silnou hospodářskou aktivitu. Mimo jiné sem řadí objem letecké dopravy, návštěvy restaurací či vývoj v maloobchodě. Celkově tedy není namístě uvažovat o nějakém výraznějším zpomalení tempa růstu. Což také znamená, že nepravděpodobné je i razantnější snižování sazeb a trhy se podle Sloka ve svém současném pohledu na dění v ekonomice mýlí.



Podle CNBC trhy nyní čekají pokles sazeb o 1,75 %, Slok k tomu uvedl, že takový propad by těžko nastal bez toho, aby se ekonomika dostala do recese. Tu přitom vidí jako nepravděpodobnou, podle něj hospodářství míří k hladkému přistání. Riziko recese by ale mohla zvedat situace, kdy by akciové trhy dál klesaly a samy by tímto chováním přispívaly k ochlazování ekonomické aktivity.



V tuto chvíli ale trhy „dělají stejnou chybu jako na počátku roku, kdy čekaly šestero až sedmero snížení sazeb.“ Ohledně vývoje na poli globální monetární politiky Slok poukázal na to, že japonská centrální banka BoJ zvýšila sazby, zatímco v USA Fed hovoří o jejich snižování. To vede k prudkému posilování kurzu japonské měny, které zase doléhá na všechny, kteří si půjčují v jenech a investují do amerických obligací.



Slok dále poukázal na to, že půjčování si v jenech a následné investice do USA se postupně rozšířilo za hranici amerických dluhopisových trhů. Investoři totiž podle ekonoma začali vedle dluhopisů nakupovat i americké akcie, zejména sedmičku populárních technologických titulů. Pokud by nyní docházelo k výraznému omezení tohoto obchodu založeném na půjčkách v jenech a investicích do amerických dluhopisů a akcií, mělo by to znatelný dopad na dění na trzích. Podle Sloka jde dokonce už nyní o jeden z klíčových faktorů, který stojí za oslabováním velkých technologií v USA.



Na otázku týkající se rizikových spreadů na dluhopisových trzích ekonom odpověděl, že ty se vracejí na úrovně z počátku roku. Pokud by přitom ekonomika slábla, dalo by se čekat, že rizikové prémie korporátních obligací by postupovaly dál nahoru. A ceny akcií dolů. K tomu ale Slok dodal, že data zatím takový scénář neindikují. „Stále to vypadá na hladké přistání.“



Zdroj: CNBC