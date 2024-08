Trhy zamíří v úvodu výše. Dozvíme se červencovou inflaci. Walt Disney investuje, Cisco ruší místa a šálek kávy ve Starbucks pro aktivistického investora

Hlavní akciové trhy v Evropě by měly v úvodu zamířít výše. Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní informace o červencové inflaci. V červnu meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na dvě procenta z květnových 2,6 procenta a analytici předpokládají, že v červenci se dvouprocentní meziroční inflace zopakuje. Se stejným odhadem pracuje i prognóza České národní banky (ČNB) z počátku srpna.

Futures: DAX +0,5 %, CAC +0,3 %, FTSE +0,2 %.

Další významnější makrodata či firemní výsledky jsou na programu až později v průběhu týdne.

Společnost Co. představila v rámci rozsáhlé expanze svých letovisek řadu nových tematických atrakcí, včetně prvního pozemku věnovaného filmovým padouchům a zdvojnásobení areálu Avengers v Kalifornii. Projekty byly představeny v sobotu na sjezdu fanklubu D23, který se koná každé dva roky v kalifornském Anaheimu. Společnost Disney loni v září oznámila dlouhodobé plány pro svou jednotku parků a letovisek, které zahrnují zdvojnásobení kapitálových investic na 60 miliard dolarů během 10 let. Mezi fenomény budou patřit další 4 nové výletní lodě, díky nimž se flotila rozšíří na 13 ks.

Aktivistický investor Starboard Value má podíl ve společnosti a podle lidí obeznámených s touto záležitostí chce, aby kávový gigant podnikl kroky ke zvýšení ceny svých akcií. Velikost podílu hedgeového fondu ani jeho přesné požadavky nebylo možné zjistit. Příchod Starboardu přichází v době, kdy jedná o uzavření dohody o vyrovnání s dalším aktivistou, společností Elliott Investment Management. Deník Wall Street Journal uvedl, že Elliott si ve společnosti v Seattlu vybudoval značnou pozici a v tichosti ji tlačí k provedení změn. Pokud Elliott nezíská zastoupení v představenstvu , je možné, že aktivista zahájí bitvu o místa v představenstvu. Není jasné, zda by Starboard mohl také usilovat o místo v představenstvu. Aktivisté se do hry zapojují v době, kdy se a jeho současné vedení v čele s generálním ředitelem Laxmanem Narasimhanem nachází v kritické situaci.

Společnost Systems plánuje zrušit další tisíce pracovních míst v druhém kole propouštění v tomto roce, uvedla agentura Reuters, protože výrobce síťového vybavení se zaměřuje na rychleji rostoucí oblasti podnikání, jako je kybernetická bezpečnost a umělá inteligence. Tato zpráva následuje po únorovém kroku společnosti , která zrušila přibližně 4 000 pracovních míst poté, co zpomalení firemních výdajů na technologie zlikvidovalo růst jejích tržeb. Na konci fiskálního roku 2023, který trval do července téhož roku, měla společnost téměř 85 000 zaměstnanců. Společnost se připojila k dalším technologickým společnostem, které snižují počet pracovních míst, protože se vyrovnávají s nerovnoměrnou poptávkou. Ačkoli výdaje na umělou inteligenci pomohly v některých oblastech podpořit růst, tradiční giganti v oblasti informačních technologií z toho tolik neprofitovali.

Trhy budou sledovat také další vývoj konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou po posunu ukrajinské armády do ruských příhraničních oblastí. Požár, který v neděli propukl v jedné z chladících věží Ruskem obsazené Záporožské jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny, se podařilo uhasit. Ruská strana tvrdí, že požár způsobil útok ukrajinského dronu. Kyjev naopak podle ruskojazyčného serveru BBC z ohně v jednom z největších jaderných zařízení v Evropě viní ruskou armádou. Obě strany dříve uvedly, že radiace je i přes požár v normě.