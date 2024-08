Rozbřesk: O tom jak Bank of Japan rozčísla letní nudu, dolar vyhlíží americká inflační data

Byla to Bank of Japan, která poslední červencový den překvapivým zvýšením úrokových sazeb ukončila letní nudu na globálních trzích a spustila výprodeje, jež vejdou do dějin. Dramatické rozvázání carry-trade obchodů, jež byly financovány z nízkoúročeného japonského yenu, přivodily kolaps japonských akcií, který dosud neměl obdoby. V reakci na posilující yen se hlavní japonský akciový index během jednoho dne propadl o 12,2 %, což je druhý nejhorší výsledek od roku 1949! A nákaza se pochopitelně rychle šířila dále, přičemž ji navíc živila i slabá americká data.



Každopádně chování japonského yenu nespadlo z nebe a je třeba zasadit do kontextu dnešního makroekonomického prostředí. Japonská centrální banka se pod dvou dekádách ocitla v situaci, kdy je donucena zvyšovat oficiální úrokové sazby. Naproti tomu další dvě hlavní centrální banky světa - ECB a Fed - se ocitají v opačné pozici, když jsou na počátku cyklu snižování sazeb. To nutně vyvolává úvahy o tom, že do té doby populární obchody, jež právě využívaly “levný yen” jakožto měnu, jež vše financovala, jsou stále tou správnou volbou.



Pochopitelně, že důležitou dimenzí spekulací postavených na tom, že využíváte nízkoúročenou měnu k financování rizikových obchodů, je to jak se vyvíjí i druhá strana mince - tzn. kam budou směřovat úrokové sazby u měny, jež stojí na druhé straně. A tady se dostáváme k Fedu a situaci americké ekonomiky. Ještě tak 14 dní zpátky (speciálně po zveřejnění silných dat o HDP za 2. kvartál) málokdo pochyboval o síle americké konjunktury. Tento dojem však naboural několik posledních údajů z trhu práce, přičemž již předtím převažovalo všeobecné přesvědčení, že inflace postupně klesá, což vytvoří podmínky pro super-hladké přistání ekonomiky. Tento názor však byl (minimálně na čas) zpochybněn, s ním prudce spadly dolarové sazby, což jen dále přiživilo zpevnění yenu proti americké měně a další pohyby trhů s tím spojené.



I proto bude tento týden klíčové sledovat americká makrodata (inflaci, maloobchod a týdenní žádosti o podporu) a především pak reakci trhů v čele s měnovým párem USDJPY.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna má za sebou vyloženě nezajímavý týden, kdy se navzdory turbulencím na globálních trzích držela nehnutě v úzkém pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK. Tuzemský makro kalendář je v tomto týdnu relativně prázdný s výjimkou dnešního výsledku červencové inflace. Ta v meziročním srovnání dosáhla 2,2 %, meziměsíčně 0,7 %, což je dynamika vyšší proti očekáváním trhu (2,0 % a 0,5 %).



Eurodolar

Po dramatickém nárůstu volatility registrovaném v uplynulém týdnu přichází dost možná jisté zklidnění, což může platit i pro eurodolarový trh (byť ten zrovna nebyl hlavním aktérem výprodejů).

Další letní bouřku by nicméně mohla přinést nadcházející americká makrodata - konkrétně ve středu červencová inflace a ve čtvrtek maloobchodní tržby spolu s týdenními statistikami z trhu práce. Do té doby se však vyplatí sledovat chování japonského yenu, který je hlavním indikátorem (potenciálního nárůstu volatility na globálních trzích).



Akcie

Závěr týdne nenabízel investorům nové podněty k akci jedním či druhým směrem. Po pondělním výprodeji přišlo velké zklidnění a návrat výš, ale páteční obchodování odpoledne bylo pouze smíšené. Hlavní americké akciové indexy balancovaly kolem nulové změny. Evropské trhy by dne ráno měly otevřít výše.