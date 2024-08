Víkendář: Ochlazování ekonomiky neznamená automaticky recesi, Fed vnímá rizika na obou stranách mandátu

Roger Ferguson jako bývalý člen vedení Fedu komentoval na CNBC současné dění v ekonomice a na trzích. Jejich oslabení nevnímá jako žádnou významnou událost, stále podle něj fungují hladce a nedošlo ke korekci v rozmezí desítek procent. Fed pak podle ekonoma jasně vnímá rizika „na obou stranách svého mandátu“. Tedy jak na straně inflace, tak na straně zaměstnanosti.



Jestliže by tedy inflace dál klesala a objevovaly se známky slábnoucí ekonomické aktivity, Fed by podle Fergusona zareagoval odpovídajícím způsobem. Na CNBC k tomu poukázali na názory, podle kterých by klesající inflace spolu s rostoucí nezaměstnaností měly samy o sobě stačit na snižování sazeb. Ekonom míní, že Fed skutečně nechce, aby se jeho politika posouvala sama do větší restrikce jen kvůli tomu, že inflace klesá a zvyšují se reálné sazby.



Ferguson souhlasí s postupem Fedu, který na jednu stranu hovoří o tom, že jeho další kroky závisí na datech přicházejících z ekonomiky, na stranu druhou ale centrální banka nereaguje přecitlivěle na každé jedno číslo. „Klíčem je další pokles inflace, k němuž dochází. Zároveň by ekonomická aktivita neměla příliš slábnout. Nyní jsou data smíšená.“ U trhu práce je pak dobré rozlišovat, zda už skutečně začíná být slabý, nebo zda se jen posouvá směrem k rovnováze ze stavu, kdy byl příliš napjatý. Podle ekonoma je přitom nyní pravděpodobnost recese nízká.



Rebecca Patterson, která mimo jiné působila ve společnosti Bridgewater Associates, k současnému dění na amerických akciích poukázala na to, že na něj má vliv i chování investorů, kteří si půjčují v japonských jenech a investují v USA. Stejný názor zastává i hlavní ekonom společnosti Apollo Global Management Torsten Slok, který také poukazuje na posilování jenu a jeho vliv na americké trhy. Patterson se konkrétně domnívá, že ztráty realizované kvůli sílící japonské měně se někteří investoři snaží pokrýt tím, že prodávají tituly, na kterých dosáhli zisků.



Patterson má za to, že nyní je zřejmé ochlazování na straně růstu americké ekonomiky. To ale ani zdaleka neznamená, že by mířila do recese. Dosavadní expanze byla přitom podle ní tažena vývojem příjmů domácností, a ty tak nejsou nijak výrazně zadluženy. Podobné je to s firemním sektorem, což mimo jiné znamená, že opakování dění kolem roku 2008 není pravděpodobné.



Vývoj na amerických trzích podle expertky nyní ukazuje na přínosy diverzifikace. A to nejen geografické, protože někdy dochází k tomu, kdy se trhy ve světě pohybují stejným směrem. Přínosná je i diverzifikace napříč jednotlivými druhy investičních aktiv včetně různé míry likvidity. Na závěr pak uvedla, že vliv dění v Japonsku a souvisejících carry tradů ještě nemusí být u konce.



Zdroj: CNBC