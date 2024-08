Průzkum BofA ukazuje, že optimismus ohledně Big Techu a měkkého přistání zůstává neotřesený

Volatilita na globálních finančních trzích podle globálního průzkumu nerozhodila optimismus investorů ohledně amerických technologických gigantů ani očekávání měkkého přistání ekonomiky.



I když průzkum, který proběhl od 2. srpna do 8. srpna a pokrýval tak vrchol turbulencí z minulého týdne, ukázal defenzivní rotaci z akcií do dluhopisů a hotovosti, dlouhé sázky na technologické akcie Velké sedmičky zůstaly nejrušnější, přestože po výprodeji už trochu polevily. Růstové akcie s velkou kapitalizací v čele s technologiemi se stále považují za pravděpodobné vůdce nového amerického akciového býčího trhu, přestože toto přesvědčení kleslo na 36 % ze 47 % v červenci.



„Základní optimismus ohledně měkkého přistání a růstu akcií s velkou kapitalizací v USA je neotřelý,“ napsal v poznámce stratég Michael Hartnett. Je to tím, že „investoři si nyní myslí, že Fed musí škrtat tvrději, aby se vyhnul recesi“.



Průzkum, který oslovil 189 účastníků s aktivy ve výši 508 miliard dolarů, ukázal, že očekávání hladkého přistání vyskočila na 76 % z 68 % v červenci. Očekávání globálního růstu přesto prudce klesla, přičemž čistých 47 % respondentů nyní v příštích 12 měsících očekává slabší ekonomiku. Americká recese tak nahradila geopolitický konflikt jako největší tržní riziko.



Technologické akcie vedou na akciových trzích, i přes našponované valuace a obavy, že Fed byl se snižováním úrokových sazeb příliš pomalý na to, aby zabránil recesi. Ale přestože technologický index Nasdaq 100 vyrovnal všechny své ztráty z počátku minulého týdne, zůstává asi 10 % pod svým červencovým rekordem.





Průzkum BofA ukázal, že alokace do akcií klesla na čistých nadvážených 11 %, což je největší meziměsíční pokles od září 2022. Zároveň expozice na dluhopisy vzrostla na čistých nadvážených 8 % z podvážených 9 % v červenci. To je nejvyšší alokace od prosince. Z regionálního pohledu byla nejvyšší alokace do amerických akcií, zatímco expozice na japonské akcie zaznamenala největší měsíční pokles od dubna 2016.



Zdroj: Bloomberg