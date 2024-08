Meta prudce zvýšila čtvrtletní zisk, tržby překonaly očekávání

Americká internetová společnost Meta Platforms ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 73 procent na 13,5 miliardy dolarů (zhruba 317 miliard Kč). Oznámila to včera firma. Její tržby vzrostly o 22 procent na 39,1 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali na 38,3 miliardy dolarů.



Společnost Meta, která provozuje například sociální sítě a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, rovněž zveřejnila příznivý odhad tržeb pro třetí čtvrtletí. Firma předpokládá, že její tržby se budou ve třetím čtvrtletí pohybovat v rozmezí od 38,5 do 41 miliard dolarů. Akcie podniku po zveřejnění výsledkové zprávy posílily a připisovaly si kolem pěti procent.



Tržby z reklamy se ve čtvrtletí zvýšily o téměř 22 procent na 38,3 miliardy dolarů. Na celkový tržbách podniku se tak podílely zhruba 98 procenty.



Společnost Meta v poslední době podobně jako další velké technologické podniky výrazně investuje do rozvoje umělé inteligence (AI). Firma předpověděla, že její kapitálové výdaje v celém letošním roce dosáhnou 37 až 40 miliard dolarů. Dříve celoroční kapitálové výdaje odhadovala na 35 až 40 miliard dolarů.