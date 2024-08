Výprodej na big techu - dlouho očekávaná nákupní příležitost nebo začátek hrozící bouře?

Prudký výprodej technologických gigantů donutil investory přemýšlet o tom, zda je bezpečné tyto popadané akcie sebrat. Populární tituly související s umělou inteligencí v pondělí prudce klesly poté, co páteční slabé zprávy o pracovních místech v červenci vyvolaly obavy, že Fed je se snižováním sazeb za křivkou a že americká ekonomika se řítí směrem k recesi. A nepomohly ani slabé výsledky společnosti .

Hlavní tíhu těchto ztrát nesly právě technologické akcie, když investoři přepnuli do režimu nízkého rizika a začali pochybovat o tom, kdy tyto společnosti s obrovskou kapitalizací začnou zpeněžovat své mohutné investice do umělé inteligence. V jednu chvíli během pondělního výprodeje akcie Velké sedmičky ztratily dohromady hodnotu téměř 1 bilionu dolarů, načež později část těchto ztrát obnovily. Někteří investoři tak začali přemýšleli, zda je výprodej nákupní příležitostí, anebo známkou širší nákazy, která nevyhnutelně přijde.



"Je to bolestivé, ale je to nutné," řekl Jamie Meyers, hlavní analytik společnosti Laffer Tengler Investments. „Věříme, že jsme na sekulárním býčím trhu a tyto býčí trhy mohou trvat velmi dlouho a zmírní je jen korekce. A na tu čekáme už dlouho."



Někteří investoři na Wall Street dupli po pondělním výprodeji na brzdu a varují ostatní, aby nákupy ve výprodeji odložili. Paul Meeks z Harvest Portfolio Management doporučil s nákupem akcií vyčkat do konce aktuální výsledkové sezóny. V pondělí v „Money Movers“ na CNBC uvedl, že tyto akcie „zásadně“ upřednostňuje, ale nejprve potřebuje několik seancí vidět známky stabilizace.



"Nemyslíme si, že je třeba spěchat a skočit do toho oběma nohama," dodal Meyers z Laffer Tengler s tím, že se připravuje na potenciální další poklesy a dodává, že firma začala osekávat tituly s doporučením „nadvážit“, které se prodávaly během pondělní seance zhruba před měsícem. To zahrnuje Broadcom, a Teslu.



Mnoho investorů považuje poslední výprodej za nutný ústup zdánlivě nekonečného vzestupného trendu trhu. "Když se to zdá být naprosto nevyhnutelné, v ten moment je třeba začít si klást otázky. Ve své podstatě začnou být v systému trhliny,“ řekla Julie Biel, hlavní tržní stratéžka u Kayne Anderson Rudnick v pondělí večer na CNBC. "Když je konsenzus naprosto jednotný, tehdy se musíte opravdu bát."



Adam Sarhan, generální ředitel 50 Park Investments, považuje výprodej za příležitost pro investory, jak se dostat do akcií AI, a poznamenává, že je to potřetí od října 2022, kdy se Nasdaq 100 přiblížil svému 200dennímu klouzavému průměru (klíčovému technickému indikátoru sledovaném Wall Street). "Nasdaq 100 je extrémně přeprodaný," řekl. "Klesá pět týdnů v řadě, takže z hlediska pravděpodobnosti to nabízí dlouhodobým investorům dobrý vstupní bod pro odměnu za riziko."



Index Nasdaq za poslední měsíc klesl o více než 10 % a v pondělí skončil o více než 13 % níže oproti svému rekordnímu maximu. Miláček umělé inteligence se toho dne usadila asi 26 % pod svým závěrečným maximem z června, zatímco S&P 500 zakončil seanci zhruba o 8 % níže oproti svému rekordnímu závěru z minulého měsíce.





Jay Woods, hlavní globální stratég ze společnosti Freedom Capital Markets, dodal, že dny, jako bylo pondělí, nabízejí okno pro investory, kteří si stěžují, že propásli vlnu AI. Podobně jako mnoho investorů také vnímá pondělní pokles jako malý kamínek na cestě umělé inteligence. „Pro investory, kteří čekali na pokles a věří, že příběh o AI je ve svých začátcích, je to příležitost, za kterou se za pár týdnů mohou ohlédnout a litovat,“ uzavřel.



Zdroj: CNBC