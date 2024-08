Texas Instruments získá podporu v řádu miliard dolarů na vybudování domácí výroby polovidičových destiček v USA

Americký výrobce čipů může pro své závody v Texasu a Utahu od amerického ministerstva obchodu získat přímé financování do výše až 1,6 miliardy USD (36,7 miliardy Kč) na základě zákona na podporu výroby kritických polovodičových destiček na území Spojených států. Podle předběžné dohody by výrobce měl navíc získat dalších až osm miliard dolarů (183,8 miliardy Kč) ve formě daňových úlev. Firma to uvedla v dnešním sdělení.



Prezident Joe Biden zákon nazvaný CHIPS and Science podepsal v březnu 2022. Počítá s celkovou částkou 280 miliard dolarů (6,43 bilionu Kč) a zahrnuje 52 miliard dolarů na podporu domácí výroby komponent pro polovodiče.



Granty a daňová podpora pro mají pomoci s financováním vybudování závodů na výrobu 300milimetrových křemíkových destiček pro pokročilé čipy v texaském Shermanu a utažském Lehu, které jsou již ve výstavbě.



"Navrhované přímé financování spolu s investiční daňovou úlevou by společnosti pomohlo zajistit geopoliticky spolehlivé dodávky zásadních analogových a integrovaných polovodičů," napsala společnost.



"Naše investice dále posilují naši konkurenční výhodu, pokud jde o výrobu a technologie, protože rozšiřujeme naše výrobní kapacity pro 300milimetrové destičky v USA," dodal šéf firmy Haviv Ilan.



V červenci Bidenova vláda rozhodla o přidělení přímého financování na základě stejného zákona do výše až 400 milionů USD (9,2 miliardy Kč) tchajwanskému výrobci křemíkových destiček pro výrobu polovodičů GlobalWafers, který má v USA vybudovat závod na výrobu 300milimetrových destiček.