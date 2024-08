Sahmovo pravidlo bliká červeně, akcie to na rozdíl od historie nevzrušuje

Jak se vlastně akcie obvykle chovají ve chvíli, kdy takzvané Sahmovo pravidlo začne blikat červeně? O něm jsme včera hovořili s tím, že bývá ukazatelem recese. Přesněji řečeno toho, že ta již v ekonomice je. Co nyní?



Následující graf je z dílny a ukazuje chování akciového trhu 130 dní předtím, než se rozsvítí indikátor Sahmova pravidla. Tedy předtím, než se nezaměstnanost v posledních třech měsících dostane alespoň 0,5 procentního bodu nad nejnižší tříměsíční průměr posledního roku:





Zdroj: X



V minulosti býval vývoj hodně pestrý, ale přece jen se omezoval buď na poklesy různé intenzity, či minimálně potácení se kolem nuly. Nevidíme tu žádný případ, kdy by akcie před dosažením popsané kombinace v nezaměstnanosti rostly. Tedy až do letošního roku, který je tedy naprosto výjimečný. Včera jsem přitom připomínal, že vývoj posledních let, či alespoň měsíců přinesl docela slušnou řadu případů, kdy tomu je „tentokrát jinak“. Můžeme sem zařadit třeba úplné odtržení akciového trhu od objemu silniční dopravy, odtržení valuačních násobků od reálných dlouhodobých sazeb, či ceny zlata, které se od nich utrhly také. A nyní i ono chování akcií před rozsvícením Sahmova červeného světla.



Sahmovo pravidlo zablikalo konkrétně červencovou nezaměstnaností, takže podle něj by se ekonomika nyní měla nacházet v recesi, či být na jejím kraji. Z řady ekonomických dat to tak ale nevypadá a vidíme, že akcie se tak také ani zdaleka nechovají. Dnešní graf přitom v celku ukazuje, že akcie obvykle už před spuštěním pravidla minimálně něco tuší. Nyní se o tom hovořit nedá a potvrzuje to nejen pohled na vývoj cen (graf), ale i vývoj valuací – viz další článek z tohoto týdne zaměřující se na rozdíl mezi EP a bezrizikovými výnosy..



Dnes se ještě podívejme na vývoj sentimentu u očekávaných zisků. Jde konkrétně o počet zvýšení odhadů mínus počet jejich snížení k celkovému počtu změněných odhadů za poslední měsíc. Ve Spojených státech křivka zamířila prudce nahoru. Sice menší, ale stále skok nahoru je stále pozorován v Evropě. Rozvíjející se trhy tím směrem moc nechtějí, Japonsko je v postupu nahoru také celkem jednoznačné (uvidíme, co s tím udělá dění kolem BoJ).





Zdroj: X



Odhady ziskovosti asi nelze přeceňovat, ale ani na této rovině se nezdá, že by v ekonomice bylo patrné nějaká výrazné ochlazování. Nemluvě o tom, že pomyslný konsenzus na Bloombergu to nyní vidí s recesí v následujícím roce na 30 % pravděpodobnost. Můžeme si přitom vzpomenout, že minulý rok se o recesi hovořilo zejména v jeho první části hodně intenzivně. Ani ta možná nejočekávanější recese v historii ale nenastala.