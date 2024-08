Letní šok na trhu ještě není zcela u konce. Investoři se připravují na další otřesy

Velcí investoři se připravují na to, že letošní letní pád akciových trhů se protáhne až do podzimu. Obávají se, že po otřesech vyvolaných obavami z recese v USA a spekulanty se špatnými pozicemi okolo Bank of Japan bude následovat širší vlna výprodejů.

Náhlý zvrat akciových a devizových obchodů, které vedly ke spirále poklesu cen, volatility a prodejů hedgeových fondů, se zmírnil, přičemž světové akcie zatím tento týden vzrostly téměř o 2 %. Ale správci aktiv, kteří dohlížejí na investice za stovky miliard dolarů, uvedli, že je pravděpodobnější, že akcie budou prodávat, než je zpátky kupovat. Laťku následných otřesů na trhu snižují známky slabosti na americkém trhu práce a globální spotřebitelské trendy.



Nakupování ve slevách, kdy investoři obvykle reagují na výprodeje uzavíráním sázek na následné oživení, vystřídal strach. "Není to prostě velká nehoda na finančním trhu, jak bychom to možná mohli minulý týden popsat. Je to širší," řekl Mahmood Pradhan, bývalý náměstek ředitele MMF a vedoucí globálního makroekonomického oddělení Amundi, největšího evropského fondu. Očekává, že investoři, kteří podle již snížili akciové pozice a přesunuli se více do hotovosti, zůstanou opatrní.



Michael Kelly, vedoucí multi-assetu ve společnosti PineBridge Investments, je jedním z těch, kteří také snížili pozice svých fondů na akciovém trhu a může je dále osekávat. "Během příštích dvou měsíců to bude velmi, velmi nestabilní," řekl. A první snížení sazeb v USA, které se očekává příští měsíc, může být na záchranu ekonomiky příliš pozdě, dodal.



Očekávání globálního růstu investorů klesla na osmiměsíční minima.





Kdo ještě prodává?



Slabá data o zaměstnanosti v USA a šokové zvýšení sazeb japonskou centrální bankou vedly k výprodejům na globálním akciovém trhu, když hedgeové fondy zamířily k exitům a znepokojení investoři se vrhli do vládních dluhopisů.



Zvýšení sazeb BOJ zničilo dříve ziskové obchody v hodnotě miliard dolarů, kdy si spekulanti levně půjčovali jeny na nákup aktiv s vyšší návratností, jako jsou americké technologické akcie. odhaduje, že asi 70 % tohoto carry trade zmizelo. Ale peněžní toky spojené s pozicemi souvisejícími s jenem se těžko měří.







Šéf evropské akciové strategie v Gerry Fowler řekl, že prodeje hedgeových fondů jsou pravděpodobně u konce, ale pomalejším investičním manažerům často trvá čtyři až šest týdnů, než svá portfolia upraví. Tito správci fondů by tak mohli být další, kdo bude prodávat, řekla Marie de Leyssac , manažerka portfolia u Edmond de Rothschild Investment Partners, ale učiní tak na základě ekonomických dat. I když nepovažuje divoké zpomalení v USA za pravděpodobné, nekupovala by akcie. Místo toho upřednostňuje prodejní opce, které pojišťují ztráty z akcií.



Penzijní fondy by také mohly dále prodávat své akciové pozice a přesunout se do fixního příjmu, uvedl v poznámce stratég Scott Rubner a dodal, že druhá polovina září bývá od roku 1950 pro Wall Street nejhorším obdobím roku.



Turbulence



Hlavní americký investiční stratég Russell Investments Paul Eitelman uvedl, že další slabá data o zaměstnanosti v USA by mohla vyvolat novou volatilitu. Projev předsedy Fedu Jeroma Powella na výroční konferenci centrální banky v Jackson Hole příští týden a zpráva o výsledcích Nvidie 28. srpna jsou přitom dalšími událostmi, které představují tržní riziko.



"Volatilita ztěžuje navýšení expozic, i když si myslíte, že to v zásadě dává smysl," řekl Arun Sai, seniorní stratég ve společnosti Pictet Asset Management. Mandáty manažerů jim při zvýšeném riziku brání v nákupu akcií, když ceny značně kolísají.







VIX , ukazatel očekávané volatility Wall Street na S&P 500, i jeho evropský ekvivalent dosáhly minulý týden před zvolněním několikaletých maxim a nadále vysílají varovné signály. VVIX, další ukazatel pro trh opcí, který roste, když obchodníci očekávají, že samotný VIX bude turbulentní, se obchoduje nad hranicí 100, což naznačuje, že divoká jízda trhu ještě neskončila.



"Dokud neuvidíte, že se VVIX dostane pod 100, měli byste být ostražití. V tuto chvíli je to klíčová metrika," řekl Stuart Kaiser, vedoucí strategie obchodování s akciemi u .



Zdroj: Reuters