Výhled na výsledky evropských velikánů v tomto týdnu

Tento týden bude reportovat své výsledky několik velkých evropských společností. Louis Vuitton pravděpodobně zažije další těžké čtvrtletí, kdy investoři budou sledovat, zda již luxusní sektor dosáhl dna. musí po odchodu generálního ředitele Marka Schneidera v srpnu uklidnit nervozitu investorů. Rivalové a Nokia budou muset snížit náklady, aby udrželi marže bez poskvrnky, když výdaje na 5G zůstávají nízké. Volvo nejspíš prokáže odolnost tváří v tvář slábnoucí průmyslové poptávce. A by měl díky vysokým zakázkám splnit své roční prodejní cíle.



ÚTERÝ



Louis Vuitton: si pravděpodobně zapíše další těžké čtvrtletí, kdy investoři budou sledovat, zda již luxusní sektor dosáhl dna. Tato francouzská luxusní skupina je první firmou z velkých evropských společností, které zveřejní své výsledky za letní kvartál. Přestože by její široká škála značek a kategorií produktů měla působit jako nárazník proti slabé poptávce, převažují obavy o prodeje v Číně a tlak dále zvyšuje napětí okolo cel. Očekává se, že vykáže organický růst tržeb o 2,9 % a dále tak zpomalí z loňských 9 %. Tržby v Asii, s výjimkou Japonska, pravděpodobně klesnou o 14 %, což by byl třetí pokles v řadě. Růst se může v nadcházejících měsících stabilizovat, pokud klíčové divize, včetně módy a kůže, se oživí cestování, uvedla Deborah Aitken z Bloomberg Intelligence. „Dlouhodobé zpomalení u spotřebitelů by mohlo prohloubit propast ve schopnosti společností s luxusním zbožím chránit provozní marži, kdy nejlepší značky mají nejlepší pozici přenášet ceny s novými prémiovými designy,“ podotkla Aitken z BI.







Ericsson: Upravený zisk Ebit Ericssonu pravděpodobně meziročně poskočí o 39 %, právě díky snižování nákladů. I když příjmy nejspíš poklesnou již páté čtvrtletí v řadě, jejich tempo se zpomalí, ukazuje konsenzus. Problémy firmy však budou přetrvávat, protože postupné zavádění technologie Open RAN společností AT&T jen částečně vykompenzuje zmenšující se trh RAN, uvedli analytici společnosti Kepler Cheuvreux.

STŘEDA



ASML: Vysoké zakázky by měly udržet nizozemského výrobce polovodičových zařízení na cestě ke splnění svých ročních prodejních cílů. Odhaduje se, že příjem objednávek se meziročně více než zdvojnásobí a bude těsně pod 5,57 miliardami EUR, které vykázal ve druhém čtvrtletí. Růst prodejů byl pravděpodobně způsoben vyšší poptávkou, včetně poptávky po novém dražším modelu NXE 3800E. Problémem podle Bloomberg Intelligence zůstává vysoká prodejní expozice společnosti na Čínu.



ČTVRTEK



Nestlé: Nestlé musí po překvapivém odchodu generálního ředitele Marka Schneidera v srpnu „uklidnit nervozitu“, uvedl Duncan Fox z BI. Akcie se sotva pohnuly z téměř šestiletého minima, kterého dosáhly poté, co otěže převzal Schneiderův náhradník Laurent Freixe. Podle BI se nový generální ředitel Freixe zaměří na zrychlení růstu objemového mixu, zejména v klíčových segmentech kávy, péče o domácí mazlíčky a výživy. A podle analytika Guillauma Delmase, který snížil své odhady zisku na akcii na letošní i příští rok, může snížit odhad svých prodejů.



Nokia: Nokia by mohla podle konsensu vykázat 5,1% nárůst upraveného provozního zisku. Její celoroční výhled by měl zůstat nedotčen, a to i přes přetrvávající problémy na trhu, a momentum u síťové infrastruktury se v nadcházejících čtvrtletích pravděpodobně zlepší, domnívají se analytici z Kepler Cheuvreux. Analytici ze společnosti považují výhled vzhledem ke stabilní Ebit marži ve třetím čtvrtletí za „náročný“, částečně proto, že srovnání ztěžuje jednorázový zisk ve druhém čtvrtletí.



PÁTEK



Volvo Group: Očekává se, že švédský výrobce nákladních vozidel Volvo prokáže odolnost tváří v tvář slábnoucí průmyslové poptávce. Podle Carnegie bude klíčovým ukazatelem objem trhu společnosti Volvo Group v roce 2025. Upravený provozní zisk má podle odhadů analytiků klesnout o 21 %. Nicolai Kempf z očekává, že objednávky mírně vzrostou, a to jak kvartálně, tak meziročně, s podporou Jižní Ameriky. Ve druhé polovině roku by mix mohl být o něco slabší s vyšším podílem velkých flotil s typicky silnější cenovou silou, dodal.



Zdroj: Bloomberg