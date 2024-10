Inflace v Británii v září klesla na 1,7 procenta, je nejníže od jara 2021

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v září zpomalilo na 1,7 procenta z 2,2 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň od dubna 2021 a sestoupila pod dvouprocentní cíl centrální banky. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad. Údaje podpořily vyhlídky na listopadové snížení úrokových sazeb v Británii a vedly k oslabení kurzu britské libry.



Pokles inflace v Británii byl výraznější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters zářijové tempo meziročního růstu spotřebitelských cen odhadovali v průměru na 1,9 procenta.



"Hlavní příčinou poklesu byly nižší ceny letenek a benzinu. Ty částečně kompenzoval růst cen potravin a nealkoholických nápojů," uvedl hlavní ekonom statistického úřadu Grant Fitzner.



Meziroční míra takzvané jádrové inflace, která nezahrnuje ceny energií, potravin, alkoholu a tabáku, se v září snížila na 3,2 procenta ze srpnových 3,6 procenta.



Britská centrální banka v srpnu přikročila k prvnímu snížení úrokových sazeb od března 2020, tedy od začátku pandemie nemoci covid-19. Základní sazbu zredukovala o čtvrt procentního bodu z 5,25 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 16 let, respektive od globální finanční krize.



V září centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny. Její guvernér Andrew Bailey tehdy nicméně signalizoval, že v příštích měsících bude uvolňování měnové politiky pokračovat. "Je však nezbytné, aby inflace zůstala nízká, takže musíme být opatrní, abychom sazby nesnižovali příliš rychle," dodal.



Ekonomka Yael Selfinová ze společnosti KPMG předpověděla, že inflace pravděpodobně opět zrychlí kvůli nárůstu cen ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě a kvůli zvyšování domácích cen energií. To však podle ní neodvrátí centrální banku od dalšího snižování úroků. "Listopadové snížení úroků o čtvrt procentního bodu je nyní v podstatě hotová věc," uvedl analytik Luke Bartholomew ze společnosti abrdn.



Pokles inflace je příznivou zprávou pro britskou ministryni financí Rachel Reevesovou, která koncem října představí své rozpočtové plány. Nižší inflace by mohla mít příznivý vliv na ekonomické a rozpočtové vyhlídky Británie v době, kdy se Reevesová snaží získat dodatečné prostředky na investice do veřejných služeb a nové infrastruktury, aniž by znepokojila finanční trhy, píše Reuters.



Libra dnes oslabila, protože vyhlídky na další redukci úroků v Británii snižují její atraktivitu. Vůči americkému dolaru dopoledne ztrácela zhruba 0,6 procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 1,3 USD.