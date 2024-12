Inflace v Británii v listopadu vzrostla na 2,6 procenta a je nejvyšší od jara

Míra inflace v Británii v listopadu vzrostla na 2,6 procenta z říjnového tempa 2,3 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl britský statistický úřad. Inflace je tak nejvyšší od března a je vysoko nad dvouprocentním cílem britské centrální banky. Inflace ve službách, kterou centrální banka považuje za klíčové měřítko inflace domácího původu, pak zůstala na pěti procentech.



Listopadová inflace je výrazně vyšší než v září, kdy činila 1,7 procenta. To bylo zároveň poprvé za téměř tři a půl roku, kdy inflace spadla pod dvouprocentní cíl. Meziměsíčně ceny v listopadu vzrostly o 0,1 procenta ve srovnání s meziměsíčním nárůstem o 0,6 procenta v říjnu. Meziroční i meziměsíční růst cen je v souladu s odhady analytiků, uvedla agentura Reuters.



Nejvíce se v listopadu zvyšovaly ceny v kategorii doprava, rekreace a kultura, tam byl růst patrný zejména u cen vstupenek na koncerty. Dražší ale bylo také například bydlení a související služby.



Takzvaná jádrová inflace, která nebere v úvahu kolísavé ceny energií, potravin a také alkoholu a tabáku, vzrostla na 3,5 procenta z říjnového tempa 3,3 procenta. V meziměsíčním srovnání se ale jádrové ceny nezměnily, zatímco v říjnu o 0,4 procenta vzrostly.



"Další nárůst míry inflace, která je teď nejvyšší od března, podtrhuje přetrvávající cenové tlaky v ekonomice Spojeného království," řekl hlavní ekonom Konfederace britského průmyslu Martin Sartorius.



Centrální banka se obává silného růstu mezd. Očekává se přitom, že do cen se promítne i nově ohlášené zvýšení daní pro zaměstnavatele, až bude v dubnu příštího roku zavedeno. Někteří ekonomové předpovídají, že v příštím roce by se míra inflace mohla dostat na tři procenta.



Základní úroková sazba v Británii je teď na 4,75 procenta. Nejbližší zasedání k měnové politice má centrální banka ve čtvrtek a většina ekonomů se domnívá, že sazby se nezmění. Když centrální banka před šesti týdny zveřejnila aktualizované ekonomické projekce, předpokládala, že listopadová míra inflace dosáhne 2,4 procenta.