Inflace v Británii se v květnu po třech letech vrátila na dvouprocentní cíl

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v květnu zpomalilo na dvě procenta z dubnového tempa 2,3 procenta, oznámil dnes britský statistický úřad. Inflace se tak poprvé za tři roky vrátila na dvouprocentní cíl centrální banky. Ke zpomalení růstu cen přispělo zmírnění dopadů, které měla na ekonomiku pandemie covid-19 a také ruská invaze na Ukrajinu.



Výsledky jsou v souladu s očekáváním ekonomů z ankety agentury Reuters. Znamenají citelný pokles z 41letého maxima 11,1 procenta, kde byla inflace v říjnu 2022.



Zpomalení inflace bude vítanou zprávou pro premiéra Rishiho Sunaka i pro centrální banku. Pravděpodobně ale přichází až příliš pozdě na to, aby zvrátilo Sunakův osud ve volbách, které se konají příští měsíc, nebo aby ve čtvrtek přimělo centrální banku ke snížení sazeb.



Inflace ve službách, která podle centrální banky lépe vypovídá o střednědobých inflačních rizicích, v květnu činila 5,7 procenta. To bylo sice méně než v dubnu, kdy činila 5,9 procenta, analytici však očekávali její zpomalení až na 5,5 procenta.



Za poslední tři roky spotřebitelské ceny v Británii stouply přibližně o 20 procent, což snižuje životní úroveň Britů a přispívá k nepopularitě Sunakových konzervativců. Ti v průzkumech veřejného mínění zaostávají za opozičními labouristy zhruba o 20 procentních bodů.



Britská centrální banka uvedla, že návrat inflace k jejímu cíli sám o sobě nestačí k tomu, aby začala snižovat úrokové sazby. Většina ekonomů očekává, že banka začne snižovat úroky ze současného 16letého maxima 5,25 procenta v srpnu. Podle finančních trhů je snížení pravděpodobnější v září nebo v říjnu.



Nejnovější zpomalení inflace bylo způsobeno dubnovým snížením regulovaných účtů domácností za energie. Tento efekt by však měl postupně odeznít a podle prognóz centrální banky inflace koncem roku opět zrychlí.