Podle Mezinárodní agentury pro energii stojí svět na prahu nového věku elektřiny

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) stojí svět na prahu nového věku elektřiny. Poptávka po fosilních palivech dosáhne vrcholu do konce desetiletí a přebytek zásob ropy a plynu by mohl podpořit investice do takzvané zelené energie, uvedla dnes agentura ve svém Výhledu světové energetiky. Upozornila ale na vysokou míru nejistoty, protože Blízkým východem a Ruskem, kde se těží ropa a zemní plyn, zmítají konflikty. Letos se také budou konat volby v zemích, které představují polovinu světové poptávky po energii.



"Ve druhé polovině tohoto desetiletí by nás vyhlídka na dostatečnější - nebo dokonce nadbytečné - dodávky ropy a zemního plynu v závislosti na vývoji geopolitického napětí posunula do velmi odlišného světa energetiky," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. Přebytek zásob fosilních paliv by pravděpodobně vedl ke snížení cen a mohl by umožnit zemím věnovat více zdrojů na čistou energii, čímž by se svět dostal do "věku elektřiny", dodal.



Loni bylo podle IEA celosvětově uvedeno do provozu rekordní množství čisté energie, včetně více než 560 gigawattů (GW) kapacity pro obnovitelné zdroje. Očekává se, že v letošním roce se do čisté energie investují přibližně dva biliony dolarů (asi 46 bilionů Kč), což je téměř dvojnásobek částky investované do fosilních paliv.



Ve scénáři založeném na současné politice vlád dosáhne celosvětová poptávka po ropě před rokem 2030 vrcholu na úrovni téměř 102 milionů barelů denně. Do roku 2035 se pak sníží zpět na úroveň roku 2023, což by bylo 99 milionů barelů denně. Přispět by k tomu měla zejména nižší poptávka v odvětví dopravy v důsledku rostoucího využívání elektromobilů.



Motorem poptávky po energii by podle IEA měly být klimatizace. Růst teplot a vyšší příjmy obyvatel by mohly do roku 2050 zvýšit zájem o ně o 280 procent. Využívání klimatizací si podle zprávy do roku 2030 vyžádá navíc 697 terawatthodin (TWh) elektrické energie, což je více než trojnásobek dodatečné poptávky po počítačových datových centrech. Elektromobily by si mezitím vyžádaly dalších 854 TWh, uvedla agentura.



Podle současného scénáře IEA klesnou ceny ropy z 82 dolarů za barel v roce 2023 na 75 dolarů za barel v roce 2050. Pokud by ovšem vlády sledovaly cíl snižovat emise v energetickém sektoru na takzvanou čistou nulu, v roce 2050 by se cena barelu mohla dostat až na 25 dolarů.