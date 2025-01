Míra inflace v Británii v prosinci překvapivě zvolnila na 2,5 procenta

Růst spotřebitelských cen v Británii v prosinci zpomalil na 2,5 procenta z tempa 2,6 procenta v listopadu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad. Inflace zmírnila poprvé za tři měsíce, což přináší naději, že britská centrální banka příští měsíc sníží úrokové sazby.



Ekonomové podle agentury Reuters očekávali, že inflace zůstane na listopadové úrovni. K poklesu přispělo snížení cen za ubytování v hotelech a oblečení a pomalejší růst cen tabáku. Jádrová inflace, která nezahrnuje ceny energií, potravin, alkoholu a tabáku, zpomalila na 3,2 procenta z listopadových 3,5 procenta.



Inflace sice zůstává nad dvouprocentním cílem Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky, objevily se ale povzbudivé známky, že základní inflační tlaky polevují. Inflace v sektoru služeb zpomalila na 4,4 procenta a je nejníže od března 2022.



Před zprávou o inflaci dávaly trhy třetímu snížení úroků na příštím zasedání britské centrální banky pravděpodobnost 65 procent. Nyní je to 82 procent. Příští měnové zasedání bude 6. února. Letos trhy zatím čekají jedno snížení úroků, a to o čtvrt procentního bodu. Guvernér centrální banky Andrew Bailey i jeho kolegové z měnového výboru naznačili, že podporují další snižování postupným tempem.



Ekonomové upozornili, že inflace by letos mohla stoupnout nad tři procenta. Částečně je to způsobeno vyššími náklady na energie a pohonné hmoty, uvedla agentura Bloomberg. Britská centrální banka loni v listopadu čekala, že inflace letos dosáhne vrcholu na 2,8 procenta.