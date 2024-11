Víkendář: Rajská hudba pro investorovy uši

Howard Marks z Oaktree Capital Management se domnívá, že vysoké valuace amerického trhu nejsou důvodem pro odchod z něj. Takové důvody jsou podle investora jen velmi výjimečné, většinu času je lepší na trhu zůstat a jen se přesouvat více či méně směrem k defenzivnějším akciím (viz včerejší Víkendář v odkazech pod článkem). Ve druhé části rozhovoru investor hovořil mimo jiné o tom, že „nikdo by si neměl myslet, že ví, co přijde.“



Ostatním investorům dal Marks jednoduchou radu: Začněte brzy, pokračujte ve velkém a neudělejte chybu. Za chybu přitom mimo jiné považuje právě pokusy o predikce budoucnosti, nebo o časování trhu. Jak vidí působení nové vlády a její vliv na trh? Podle Markse je obecně vliv prezidentů na dění na akciích malý, ohledně nové vlády ještě zůstává řada otazníků. Americké hospodářství je přitom nyní silné a vede si lépe než většina zbytku světa. A to je důvod, proč americké valuace leží vysoko i ve srovnání s jinými trhy.



„Situace je dobrá a za to se platí. Nemyslím si však, že by valuace byly iracionálně vysoko,“ řekl investor. Graf porovnává výkony amerického trhu dosažené v letošním roce s historickým rozpětím a průměrem. Ve srovnání s nimi si letos index S&P 500 vede mimořádně dobře, pohybuje se blízko horní hranice vyznačeného pásma:



Zdroj: X



Na dotaz týkající se Tesly a Elona Muska Marks uvedl, že „není dost chytrý na to, aby odhadl další vývoj v této oblasti.“ O zvyšování efektivity vlády se podle něj hovoří už celá desetiletí, uvidí se, zda s tím Musk něco udělá. Celkově jde ale jen o další nejistou věc a investoři by neměli úvahami o ní ztrácet čas. S pochybami se Marks vyjádřil i o spekulacích, podle kterých by přátelství mezi Muskem a Trumpem mělo nějak pomáhat Tesle.



K Číně Marks uvedl, že se „pokouší o něco velmi těžkého“. Její předchozí růst byl do značné míry založen na stimulaci, ale ta nemůže pokračovat donekonečna. Země se tak snaží dosáhnout rovnováhy mezi umírněnou stimulací a slušným růstem. Její potenciál je ale podle experta stále velký a nachází v ní i investiční příležitosti. Na jedné strana tak stojí americká aktiva s velkými příležitostmi a vysokými valuacemi, na straně druhé pak Čína s velkými riziky, ale velice nízkými valuacemi. „Co je lepší? Je to o relativním srovnávání.“



Čína podle Markse vypadá pro řadu lidí jako „neinvestovatelná“. „To je rajská hudba pro moje uši, protože celou svou kariéru jsem kupoval aktiva, která ostatní považovali za neinvestovatelná,“ dodal investor. S tím, že jeho slova neznamenají, že je vhodné kupovat vše, co je v Číně levné. Je třeba pečlivě vybírat.



Zdroj: Bloomberg