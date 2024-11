Rozbřesk: Trump-trade, dražší plyn či stávka ve VW, aneb dokonalá bouře pro region

Středoevropské měny nemají v poslední době na růžích ustláno. Již před americkými volbami se trápil forint, teď se ale problémy nevyhýbají ani fundamentálně zdravějšímu zlotému či dokonce i koruně (viz revize našeho výhledu). Medvědích faktorů se v poslední době sešlo opravdu poměrně dost, a tak si pojďme zrekapitulovat co tlačí regionální forex do defenzivy:



• V prvé řadě je to tzv. Trump-trade, který netřeba znovu a znovu představovat. Nicméně hrozba vyšších cel (pro celý svět, a tedy malé otevřené středoevropské ekonomiky) a vyšších dolarových sazeb z titulu fiskální expanze v USA je navíc opepřena jestřábím posunem v rétorice Fedu. V součtu to znamená, že dolarové úrokové sazby zůstávají vysoko a umožňují “levněji” financovat krátké pozice proti středoevropským měnám.



• Za druhé, eskalace v rusko-ukrajinském konfliktu středoevropským měnám nepomáhá, což netřeba nijak sáhodlouze vysvětlovat. Otázkou je, co se na tomto poli změní po 20. lednu, kdy bude inaugurován nový americký prezident.



• Dále nepomáhají ani rostoucí ceny plynu, což může souviset i s předchozím bodem, byť poněkud chladnější počasí na severní polokouli může být tím primárním důvodem zdražení. Každopádně střední Evropa je na dovozu plynu stále velmi závislá a zdražení fundamentálně značí zhoršení směnných relací, zhoršení platební bilance a v konečném důsledku fundamentální depreciaci reálného měnového kurzu.



• A konečně, jako stále významnější se ukazují být strukturální problémy u hlavního obchodního partnera a hospodářské lokomotivy celého regionu – Německa. Nelze přehlédnout jasnou krizi v klíčovém odvětví, kterým je pro střední Evropu německý automobilový průmysl. Aktuální zprávy o tom, že ve Volkswagenu se rýsuje masivní stávka, kdy odbory chtějí (zřejmě marně) protestovat proti zavírání nerentabilních továren, jen dobře dokumentují to, že jde do tuhého (a to možná i nepřímo pro Škodu Auto). Vše má samozřejmě i svoji politickou dimenzi, když v Německu padla vláda a na únor jsou vypsané předčasné volby, které mohou přinést velmi nečekané výsledky stran, jež jsou hlavním proudem označovány jako nesystémové. To jen dále zvyšuje v regionu nejistotu.



Suma sumárum čelí středoevropské ekonomiky (a tím i jejich měny) téměř dokonalé bouři, před kterou je možná v krátkém horizontu neuchrání ani stále velmi solidní úrokový diferenciál (v paritě) vůči eurové výnosové křivce.







*** TRHY ***



Koruna

Další eskalace rusko-ukrajinského konfliktu doléhá na korunu, která během včerejší seance oslabila k úrovni 25,35 EUR/CZK. Pro korunu je přitom směrem k příštím měsícům velkou neznámou, jak celý konflikt ovlivní americký prezident Trump. I proto jsme na korunu střednědobě naladěni v zásadě neutrálně a nevidíme příliš prostoru pro její rozsáhlejší zisky.



Eurodolar

Solidní data z amerického trhu práce a v detailech vylepšená podnikatelská nálada z průmyslu z oblasti Philadelphie včera podpořily dolar. Viděno skrze dolarovou výnosovou křivku se totiž prakticky vyrovnaly šance na to, že Fed sníží či ponechá úrokové sazby beze změny.

Propad eurodolaru by však mohla akcelerovat či zabrzdit dnešní data za podnikatelské nálady v eurozóně, a především pak Německu. Indexy PMI totiž mohou reagovat na politické události posledních dní – výsledky amerických voleb a vypsání předčasných voleb v Německu.



Akcie

Včerejší rozjezd obchodování s akciemi v zámoří vypadal nadějně. Nasdaq byl v záporu asi o půl procenta, ale širší S&P500 se obchodoval mírně v zeleném. Nvidia obrátila dolů a ztrácela asi 2 procenta. Alphabet klesla o více než 6 procent kvůli nervozitě, že soud nařídí rozdělení jeho byznysu na návrh ministerstva spravedlnosti. Ve hře je údajně hlavně odprodej prohlížeče Chrome, ačkoli některé návrhy byly i radikálnější. A přestože jde o zprávy, které začaly chodit už před dvěma dny, trh je zřejmě vzal vážně až včera. Poklesem se nakazily i ostatní velké techy.