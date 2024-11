Víkendář: Marks o svém přístupu k investování a zbavování se akcií kvůli jejich vysokým valuacím

Někteří lidé se snaží odhadnout budoucí vývoj a podle toho investovat. Já říkám, že budoucnost je nejistá a investuji podle toho, jak vidím hodnotu jednotlivých společností. Místo přístupu „odshora dolů“ se držím přístupu „zespoda nahoru“. Pro Bloomberg to uvedl známý investor Howard Marks z Oaktree Capital Management. Ceny na trhu podle něj leží vysoko, ale o předraženém trhu nehovoří.



Marks míní, že současné vysoké valuace by neměly motivovat k úplnému odchodu z trhu. Takový krok je podle jeho zkušeností sesbíraných za poslední desetiletí „většinou chybou“. Nicméně situace na trhu nyní může vybízet k „menší agresivitě“ při nákupu akcií. „Buď se stáhnete a ono to stále poroste, nebo se stáhnete a přijde pokles. Jenže pak trh zase otočí nahoru, vy nestihnete včas naskočit a trh bude zase růst bez vás,“ dodal expert.



Podle Markse je nejlepší „kalibrovat chování“ podle toho, jaká je současná situace na trhu. Posouvat se tedy více k defenzivním strategiím, nebo se jim naopak vzdalovat. Ale ne úplně odcházet z trhu. Přepínání mezi averzí a náklonností k riziku a prodej či kupování akcií podle tohoto sentimentu je podle něj příliš černobílý pohled. „My nečasujeme trh, nepredikujeme makroekonomický vývoj,“ popsal svou vlastní strategii.



I kdyby někdo dokázal predikovat negativní události ve světě, nepomohlo by mu to podle Markse v případě, že by se na základě těchto predikcí stáhnul z akciového trhu. Za příklad uvedl dění v roce 2020 a 2021. „Stálo by vás to hodně peněz,“ protože nejistý není jen vývoj v ekonomice a ve světě, ale i reakce akciového trhu na něj. Na Bloombergu pak v souvislosti s prodeji a investičními strategiemi zmínili Warrena Buffetta, který prodává své akcie. Marks k tomu ale dodal, že ve srovnání s celkovým objemem držených akcií jsou to pravděpodobně jen malé podíly. Ani Buffettovo chování tak podle něj neukazuje, že by třeba vysoké valuace měly být důvodem pro odchod z trhu.



Jak do investorových úvah zapadá analýza , podle které by průměrná roční návratnost amerického trhu v následujících deseti letech měla dosáhnout jen 3 %? Marks k tomu uvedl, že banka poukazuje na vysoké valuační násobky a její analýza ve vztahu k akciím nabádá na „opatrnost“. „Neříká, abyste se stáhli z trhu, jen abyste měli umírněnější očekávání.“



Následující graf ukazuje predikce pro příští rok. Na jeho konci by se index S&P 500 měl pohybovat na 6500 bodech, zisky na akcii pro rok 2026 jsou přitom odhadovány na 288 dolarů. Trh by se tak na konci roku 2025 obchodoval s poměrem cen k ziskům očekávaným pro následující rok na hodnotě 22,5. Valuace by se tedy podle banky neměly snižovat a predikce implikují asi 10% roční návratnost amerického trhu. Tedy vysoko nad zmíněnou 3% dlouhodobější návratností:







Zdroj: Bloomberg, X