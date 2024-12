Broadcom po výsledcích vystřelil nahoru, předpovídá boom poptávky po AI produktech

Akcie Broadcomu, dodavatele čipů pro a další velké technologické společnosti, v pozdním obchodování rostly poté, co předpověděl boom poptávky po čipech umělé inteligence. Ty podle jeho odhadů vyletí v prvním fiskálním čtvrtletí o 65 %, což je mnohem rychlejší tempo než jeho celkový růst v oblasti polovodičů o přibližně 10 %, uvedla společnost během konferenčního hovoru po zveřejnění zisku. Výrobce čipů také předpověděl, že trh s AI komponentami, které navrhuje pro operátory datových center, dosáhne do fiskálního roku 2027 až 90 miliard dolarů.



Stejně jako i Broadcom těží z investic do AI. Generální ředitel Hock Tan řekl, že jeho společnost získala dva velké nové zákazníky – největší provozovatele datových center. Akcie po oznámení výsledků vzrostly v rozšířeném obchodování o 14 %. Za rok 2024 vzrostly až o 62 %.





Tržby z AI vzrostly během roku o 220 % díky poptávce po procesorech a síťových komponentách, řekl Tan. Poptávka po čipech bez AI mezitím v prvním čtvrtletí klesla. Celkové tržby za období, které trvá do ledna, budou v souladu s odhady činit 14,6 miliardy dolarů.



Očištěný zisk činil ve čtvrtém čtvrtletí 1,42 USD na akcii, uvedla společnost. Tržby vzrostly v období, které skončilo 3. listopadu, na téměř 14,1 miliardy dolarů. Analytici podle údajů sestavených agenturou Bloomberg odhadovali zisk na akcii 1,39 dolaru a tržby v průměru na 14,1 miliardy dolarů.

Divize polovodičů společnosti Broadcom dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí tržeb 8,23 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 12 %. Tržby za software vzrostly téměř o 200 % na 5,82 miliardy dolarů. Společnost je mnohem větší než před rokem, částečně kvůli akvizici společnosti VMware Inc., kterou koupila za zhruba 69 miliard dolarů.



Hlavním zákazníkem společnosti Broadcom je , kterému poskytuje komponenty pro iPhone. Bloomberg News již dříve uvedl, že nahrazuje komponenty dodavatelů vlastními verzemi, což je trend, který má také zasáhnout výrobce čipů Inc. Před touto zprávou analytici vyjádřili obavy, že společnost Broadcom trpí v oblasti návrhu čipů slabší poptávkou. Jako důvod uvedli pomalejší zavádění nové verze procesoru Broadcom pro Alphabet.



Tan během hovoru uvedl, že Broadcom se nadále intenzivně zapojuje do společnosti na mnohaletých plánech pro různé technologie. Řekl také, že Broadcom je otevřený akvizicím. "To bylo hlavní součástí naší strategie a obchodního modelu této společnosti za posledních 10 let," řekl.



Zdroj: Bloomberg