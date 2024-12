CarGurus o automobilovém průmyslu v roce 2025

Kevin Roberts z CarGurus na Yahoo Finance uvedl, že v roce 2025 bude na automobilovém trhu zřejmě stále rozhodujícím tématem finanční dostupnost vozů. Před pár lety spotřebitel totiž nakupoval a moc na ceny nehleděl, poté se ale situace prudce obrátila. Ceny aut šly totiž nahoru a minulý rok už bylo finanční hledisko tím hlavním faktorem, který rozhodoval o nákupu.



S nástupem Donalda Trumpa do funkce se pro automobilový průmysl stávají dalším významným tématem cla. Podle Robertse v tuto chvíli není ještě jasná řada věcí, včetně toho, jaká výše cel by byla uplatněna, s jakou rychlostí a vůči jakým zemím. Pokud by byla zaváděna jen postupně a sloužila by spíše jako varování, automobilky by se podle experta mohly „adaptovat“, protože celé odvětví je poměrně flexibilní. Pokud by ale cla byla zavedena rychle, na odvětví jako celek by mohla mít znatelný negativní dopad.



Na otázku týkající se daňových úlev při nákupu elektromobilů Roberts uvedl, že tyto úlevy jsou nyní pro spotřebitele významným faktorem ovlivňujícím nákupy elektromobilů, protože jejich ceny jsou obecně vyšší než ceny aut se spalovacími motory. Úlevy tak pomáhají efektivní cenové hladiny vyrovnat, a pokud by je Trump skutečně zrušil, na americkém trhu s elektromobily by to bylo znát. K tomu Roberts zmínil, že úlevy se týkají i trhu s ojetými automobily a jejich zrušení by působilo negativně i na této rovině a brzdilo by celkové tempo posunu k elektrickým vozům.



Podle experta se v USA nyní zvedá zájem o ojeté elektromobily, asi třetina z nich se přitom prodává s cenou pod 25 tisíci dolary. K tomu roste nabídka modelů od různých automobilek, které se také snaží snižovat ceny. Řada nových aut se tak nabízí s cenou od 30 – 40 tisíc dolarů, což by podle experta mohlo pomáhat k většímu rozšíření těchto vozů i v případě, že budou zrušeny zmíněné pobídky.



CarGurus nyní předpokládá „poměrně mírný“ růst amerického trhu v roce 2025, a to ještě s předpokladem pokračujících úlev a jen mírného zavádění cel. Dalšími předpoklady jsou pokračující pokles sazeb centrální banky a zotavování se z nedostatku čipů, který na automobilky v předchozích letech doléhal velmi výrazně. Americký spotřebitel má přitom podle Rogerse dlouhodobou tendenci přesouvat se směrem k větším a dražším truckům a SUV. Během období vyšších sazeb nastal určitý přesun k dostupnějším vozům, nicméně klesající sazby by mohly přinést „návrat k tomu, co mají skutečně rádi.“ Tento segment trhu by tak mohl v roce 2025 zaznamenat určité oživení.



Zdroj: Yahoo Finance