Radek Musil novým CEO Colt CZ, bitcoin na novém maximu a evropské futures smíšené

Futures na evropské akciové trhy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,0 %.

Výkonným ředitelem zbrojovky Colt CZ Group se od 1. ledna 2025 stane Radek Musil. Firma oddělí tuto funkci od pozice předsedy představenstva, kterým bude dál Jan Drahota. Ten je nyní CEO i šéfem představenstva skupiny. Musil je zatím generálním ředitelem společnosti Sellier & Bellot, kterou Colt CZ letos koupil. Řízením Sellier & Bellot, českého výrobce munice, bude pověřen současný finanční ředitel této firmy Vladimír Rada.



Jihokorejští poslanci schválili návrh na impeachment prezident Yoon Suk Yeola za vyhlášení stanného práva poměrem 204:85. Proces impeachmentu podléhá ještě posouzení ústavního soudu. Pokud návrh schválí, mohou být volby vypsány za 60 dnů. Rozhodnutí parlamentu o odvolání jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola by podle ministerstva průmyslu a obchodu nemělo negativně ovlivnit tendr na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, v němž česká vláda vybrala jihokorejskou společnost KHNP. Její zástupci nyní jednají s firmou o finální smlouvě, uzavřít ji chtějí do konce března příštího roku. První reaktor by měl fungovat od roku 2036.



Růst maloobchodních tržeb v Číně v listopadu nečekaně oslabil, když odezněly účinky pekingských stimulačních opatření. Tato data přichází jen týden poté, co vláda signalizovala posun zaměření politiky na spotřebu v roce 2025.



Německý kancléř Olaf Scholz se dnes v parlamentu podrobí hlasování o důvěře, kterou má v úmyslu prohrát. Pokud by totiž skutečně prohrál, vyvolalo by to všeobecné volby 23. února.



Nový francouzský premiér Francois Bayrou se setká s předsedkyní krajní pravice Marine Le Penovou, při sestavování nové vlády, která bude mít za úkol prosadit rozpočet i přes rozdělený parlamentem. Jeho rozhodnutí setkat se s Le Penovou odráží její rostoucí vliv v národní politice. Francie dostala nižší rating od na Aa3 se stabilním výhledem.



Sýrie údajně vydá novou měnu. Vůdce rebelů Ahmed Al-Shara vedl mezitím jednání s OSN. A Turecko uvedlo, že nová vláda souhlasí s tím, že je potřeba tamní kurdské vojenské síly rozložit.



Aplikace TikTok provozovaná ByteDance čelí příští měsíc zákazu v USA poté, co odvolací soud odmítl odložit účinnost toto opatření, které požadovalo, aby se TikTok v USA divestoval od ByteDance do 19. ledna.



Bitcoin dosáhl dalšího nového maxima, když Donald Trump vyjádřil podporu digitálním aktivům a plánuje přátelské regulační pozadí. Tato největší kryptoměna dnes v Asii vzrostla o více než 3 % na bezprecedentních 106 493 USD, čímž překonal předchozí maximum, kterého dosáhl 5. prosince. Tento růst pomohl posílit sentiment i na širším krypto trhu. Trump by mohl vytvořit přívětivé regulačního pozadí pro digitální aktiva a odstranit represe ze strany odcházející administrativy prezidenta Joea Bidena.