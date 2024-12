Rozbřesk: ČNB čeká napínavé setkání, zůstanou sazby beze změny?

ČNB má před Vánoci na programu napínavé zasedání. Již na posledním setkání byla bankovní rada rozpolcená a část centrálních bankéřů viděla relativně silné argumenty pro stabilitu sazeb. A s nižší úrovní sazeb budou varování jestřábích hlasů v bankovní radě narůstat.



Pro taktickou pauzu v uvolňování měnové politiky hovoří především kombinace silného růstu spotřeby domácností (v HDP za Q3 2024 skončil nad prognózou ČNB) a rychlého růstu mezd (opět viditelně nad poslední prognózou). Rychlá domácí spotřebitelská poptávka se odráží ve zvýšené inflaci služeb. A jsou to současně právě odvětví služeb, která jsou zodpovědná za nejrychlejší růst mezd - dá se tedy hovořit o určité malé inflačně-mzdové spirále v segmentu služeb. A centrální banka má strach, že dočasný nárůst inflace nad 3 % na přelomu roku může vést k dalšímu od-ukotvení mzdově-inflačních očekávání ve službách a spirálu udržovat v chodu…



Na druhé straně však oproti prognóze ČNB i naším výhledům zaostávají investice a exporty (slabší v HDP za Q3) a poslední čísla z průmyslu neukazují, že by se na tom mělo něco měnit. A právě slabé investice byly již v minulosti argumentem pro další uvolnění měnových podmínek. Navíc v tuto chvíli poměrně svižně dál míří dolů se sazbami i ECB, což umožnilo koruně v posledních týdnech zabodovat.



Z našeho pohledu tak argumenty pro další snižování sazeb směrem k rovnovážné sazbě (do okolí 3,5 %) existují. V prosinci však spíše zvítězí taktická opatrnost, na kterou ostatně ukazují i poslední rozhovory centrálních bankéřů v čele s guvernérem Alešem Michlem. Stabilitu sazeb nakonec připustil i do této chvíle spíše holubičí viceguvernér Jan Frait. Jako pravděpodobnější se nám tedy zdá, že další snížení úrokových sazeb uvidíme až v únoru 2025.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v minulém týdnu přiblížila hranici 25,00 EUR/CZK a v tomto týdnu má nabito, aby dále mírně posílila. Hlavní událostí tohoto týdne bude čtvrteční měnově-politické zasedání ČNB. Předpokládáme spíše taktickou pauzu ve snižování sazeb, což by se koruně mělo líbit, zvláště pokud zůstane rétorika guvernéra Michla zabalena do jestřábího hávu. Koruna však musí být ve střehu taky s ohledem na zasedání amerického Fedu (středa). Dnešní ceny v průmyslu dle nás nebudou mít zásadní kurzotvorný dopad.



Eurodolar

Americká inflační data zveřejněná minulý týden trh nakonec velmi slušně vystrašila, takže výnosy amerických dluhopisů vzrostly a udržely dolar silný.

Poslední hektický předvánoční týden, kterému bude dominovat středeční zasedání Fedu, odstartují dnes dopoledne indexy podnikatelských nálad (PMI) v eurozóně. Kromě trápícího se Německa bude podstatné vidět i indexy z Francie, kde padla vláda. Pokud však kompozitní index za celou eurozónu dále klesne, tak se to eurodolaru nebude líbit.



Akcie

Závěrečné obchodování 50. týdne na Wall Street bylo možná ve znamení výběru zisků. Akciové indexy se držely kolem čtvrtečních závěrečných hodnot a například průmyslový Dow Jones Industrial Average se v červeném pásmu pohyboval již sedmým dnem v řadě, kdy nakonec odepsal 0,2 %. Takto negativní sérii si index připsal naposledy ve čtvrtém měsíci roku 2024. Naopak technologický Nasdaq 100 držel po většinu pátečního dne prapor indexů, aby se posunul podruhé v týdnu výše, a to o cirka 0,8 %. Nejvýraznější pohyb byl vidět u akcií Broadcom, který reportoval výsledky za 4Q24. Akcie přidaly okolo 20 %, což znamená zhruba 220 USD. V až neuvěřitelném růstu pokračují akcie Tesla, které šly výše o cca 4 %.