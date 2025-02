Chanos: Umělá inteligence nemusí prospívat všem, délka býčího cyklu je překvapivá

Jim Chanos se domnívá, že v USA „stále trvá první část politického divadla“ – viz první část rozhovoru v odkazech pod článkem. Ve druhé části se zaměřil na Čínu, na investiční strategii založenou na krátkých pozicích a umělou inteligenci.



Na otázku týkající se cel na čínské zboží a obchodních vztahů s touto zemí Chanos uvedl, že americká vláda má pocit, že Čína může kvůli obchodním tenzím s USA ztratit více než Spojené státy. To se zakládá na tom, že Čína mnohem více závisí na exportech. Nyní jako odvetné opatření zavedla cla na vybraných 80 položek a podle Chanose „pravděpodobně cítí, že jde o proporcionální reakci na americké kroky.“



Pokud by přitom měla cla přinést uvedené příjmy do vládního rozpočtu, musela by být výrazně vyšší než ta současná. I zde tedy pokračuje nejistota, možná je podle experta eskalace či naopak uklidňování celé situace. Čína se stále spoléhá na ekonomický model, který stojí na investicích a exportech a zatím nedochází k výrazné změně. Projevuje se to na jejím bankovním modelu a celý systém podle experta stojí na křižovatce.



Akciové trhy si podle investora vedly v minulosti lépe za demokratických prezidentů než za republikánů. Celkově „si ale vedly dost dobře za všech vlád“. Jak bylo uvedeno, Chanos se specializuje na krátké pozice, nejde ale většinou o „aktivistický model“. Tedy ten, v jehož rámci se investor snaží aktivně měnit situaci ve společnosti. Nyní přitom podle experta existuje jen velmi malá chuť investovat do fondů zaměřených na krátké pozice, i když jsou zajištěné. Projevuje se to i tím, že hedge fondy dříve zaměřené na krátké pozice přecházejí na strategii dlouhých pozic.



Chanos v uvedené souvislosti připomněl dění kolem akcií Gamestop. Tedy tzv. meme akcie, kde se retailoví investoři organizující se na sociálních sítích snažili svými nákupy vytlačit nahoru ceny akcií, kde měli jiní investoři významné krátké pozice. Ty by pak pod tímto tlakem museli uzavírat a mezi některými retailovými investory byl celý proces vnímán jako boj proti neoprávněnému tlaku na pokles cen akcií. Tato epizoda vedle k určitému přehodnocení postojů ke krátkým pozicím a investičním strategiím, které jsou na nich založené. Chanos ale tvrdí, že příležitosti v této oblasti na trhu stále jsou.



Podle experta také dochází k tomu, že investoři jsou nyní mnohem optimističtější, co se týče politického vývoje. Ceny akcií jsou přitom „názorem založeným na faktech“. Tyto názory se tedy nyní posouvají více k optimismu, který se týká mimo jiné regulace. Jde o určitý cyklus býčího trhu, „který délkou svého trvání překvapil mnohé,“ včetně Chanose. Nicméně situace se může podle něj změnit, i když výše cen není dobrým indikátorem toho, kdy by k takové změně mohlo dojít. Ukazuje jen na míru rizika.



Míra spekulace není dnes taková jako v roce 2021, tehdy podle experta dosáhla nejvyšších úrovní, které během své kariéry zaznamenal. Nicméně i nyní se podle něj spekuluje, odrazit se to může i na tom, že poroste počet nových emisí na akciovém trhu. Těžší období přitom obvykle přichází v době, kdy „jsou všichni nasyceni“. K něčemu takovému došlo třeba v roce 2022. Na otázku týkající se umělé inteligence pak Chanos uvedl, že současný vývoj ukazuje na to, jak fungují přelomové technologie. Ty totiž mohou změnit chod firem a odvětví, ale samy mohou být rychle nahrazeny technologií lepší.



Čínský model od DeepSeek tedy podle Chanose ukazuje, že je „možná jiná cesta, jak používat AI s menšími investicemi.“ Stejně tak ukazuje, jak rizikové jsou vysoké valuace společností, které se zaměřují na umělou inteligenci. Institucionální investoři by podle experta měli mít své pozice na technologiích zajištěné. I proto, že nové technologie neprospívají všem firmám. Je to zřejmé i z toho, kolik firem bylo ve skutečnosti postiženo rozvojem internetu. Podobné to může být s umělou inteligencí.



Zdroj: Bloomberg