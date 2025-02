Viceguvernérka ČNB: Bitcoin není vhodný pro devizové rezervy

Bitcoin není vhodným aktivem pro rezervy centrální banky, ale je třeba jej studovat jako globální fenomén, a proto jej centrální banka zahrnuje do analýzy rozšiřování potenciálního rozsahu investic, uvedla viceguvernérka Eva Zamrazilová pro Reuters.

Guvernér Aleš Michl minulý měsíc v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že by navrhl alokovat do bitcoinu nakonec až 5 % devizových rezerv banky, ale od té doby on i banka zaujali opatrnější přístup.

Sedmičlenná bankovní rada se dohodla, že provede analýzu rozšíření základny aktiv, aniž by konkrétně zmínila bitcoin.

„Žádáme o analýzu, která by se zabývala investováním do jiných tříd aktiv. Nejde jen o bitcoin, jsou to podnikové dluhopisy, nemovitostní fondy, NASDAQ , technologické indexy a jde o to zmapovat prostor,“ řekla Zamrazilová v nedělní televizní debatě.

„Nepovažuji bitcoin za ideální, nepovažuji ho za vhodný, ale musím mu nějakým způsobem věnovat pozornost, protože je to globální fenomén, stejně jako ty ostatní třídy aktiv.“

Zamrazilová uvedla, že centrální banka se stává regulátorem kryptoaktiv, což je další důvod, proč bitcoinu věnovat pozornost v analýze, která může být dokončena zhruba do konce srpna nebo září.

Řekla, že bankovní rada nediskutovala o potenciálním investování 5 % svých rezerv do bitcoinu a že Michl použil toto číslo jako „ilustrativní“.

