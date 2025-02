Chanos: Trumponomie, její důsledky a akciová prémie ke slibům

Investora Jima Chanose na Bloombergu uvedli jako člověka, který postavil svou kariéru na tom, že zpochybňuje převládající názory a postoje. Je známý i díky tomu, že tíhne ke krátkým pozicím na akciích. Tedy těm, které sází na pokles ceny. Na Bloombergu hovořil o tom, co si nyní myslí o dopadu ekonomických názorů a politiky nového prezidenta (trumponomie“), na trhy.



Podle Chanose nový vládní úřad DOGE, který vede Elon Musk, zjišťuje některé znepokojivé věci. Na to, aby došlo k výrazné změně ve vládních výdajích a v jejím hospodaření, ale bude muset přijít mnohem více snahy. Dosáhnout jich nebude tak jednoduché. Nyní se objevují spíše případy, které nebylo zase tak těžké odkrýt, a to samé platí o jejich změně. To hlavní se ale bude týkat programu sociální a zdravotní péče a pojištění.



V tomto smyslu „stále trvá úvodní část celého politického divadla“, které se týká i dalších oblastí včetně cel. K nim investor řekl, že cla u Číny jsou mnohem vážnějším tématem než u Kanady a Mexika. Právě u nich není jasné, jak moc jde o politické divadlo a nakolik cla zůstanou skutečně v platnosti. Již nyní přitom Kanada a Mexiko provedly některé kroky, kterých Trump chtěl dosáhnout. Problematický je ale názor, podle kterého by cla mohla na straně vládních příjmů nahradit příjmy ze zdanění firemního sektoru. Tyto dvě položky jsou totiž řádově jinde a pokud by cla skutečně měla fungovat takovým způsobem, „muselo by jich být mnoho.“



Cla tedy mají podle investora rovinu národní bezpečnosti, obchodní a také tu rozpočtovou. U ní je ale nepravděpodobné, že by skutečně došlo k plnému vyvážení příjmů ze zdanění firemních zisků příjmy z cel. Kanada a Mexiko mají nyní k dispozici měsíční odklad nových cel a situace se může rychle měnit. Chanos tak hovořil o celkově vyšší nejistotě ve vztahu k tomu, co každý den zazní a přijde z Bílého domu.



Scott Bessent, který momentálně působí v Trumpově vládě jako ministr financí, byl podle slov Chanose jeho prvním analytikem a mají spolu dobré vztahy. Nesdílí spolu sice své politické postoje, ale s ohledem na současnou politickou situaci „to je ten nejlepší muž pro tuto práci a snad si povede dobře“. Chanos to uvedl po otázce na názor na lidi, kteří jsou v současné vládě. Pokračoval s tím, že firemní sektor dnes vykazuje velkou dávku optimismu ve vztahu k tomu, co může vláda přinést.



Podle Chanose „býčí trhy přináší prémie ke slibům a medvědí trhy diskonty k realitě“. Jinak řečeno, na býčím trhu se věří řadě pozitivních scénářů, a ještě jsou prémiově naceněny. Na medvědím jsou zase investoři skeptičtí k tomu, co firmy skutečně vykazují. Nyní podle experta panuje první situace. A určité znepokojení v něm budí „nově vznikající struktury“ včetně Muskovy DOGE, která nemá moc pevný právní základ. Tlak proti ní se přitom může zvednout zejména v případě, že se pustí do práce na systému zdravotní a sociální péče a pojištění.



Zdroj: Bloomberg