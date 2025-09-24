Hledat v komentářích

Detail - video

Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině

24.09.2025 15:46
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké akcie v září překvapily investory svou silou. Tradičně slabý měsíc přinesl růst a hlavní indexy se drží poblíž historických maxim. V podcastu Traders Talk o aktuálním vývoji hovoří makléř Patria Finance Palo Mokoš, který vysvětluje, proč zůstává tržním optimistou – i když s určitou dávkou opatrnosti.

 

 

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:00 Překvapivá zářijová rally
00:01:55 Trhy spoléhají na snižování sazeb Fedu
00:04:02 Býčí trh může být teprve v polovině
00:07:20 Preferované sektory
00:08:59 Čínské technologie
00:11:40 Konkrétní tipy 


Slabší data jako šance

Index S&P 500 v posledních dnech mírně korigoval, ale nejde o nic dramatického: „Za mě je ten vývoj spíš hodně optimistický a hodně růstový. Přiznám se, že jsem nečekal, že září bude takhle silné.“

Podle něj trhy těží z očekávání dalšího snižování sazeb americkým Fedem. „Slabší ekonomická data dnes investory tolik neděsí, protože znamenají rychlejší uvolňování měnové politiky. To je to hlavní, co táhne trhy nahoru,“ uvedl.

Předseda Fedu Jerome Powell sice varoval, že centrální banka musí být obezřetná, ale investoři jeho slova nevzali vážně. Powell sice uvedl, že může přijít jak snížení, tak zvýšení sazeb, ale zároveň naznačil dvě další snížení do konce roku.

Významným faktorem je i americká politika. „Donald Trump od svého návratu do úřadu tlačí na Fed, aby snižoval sazby daleko agresivněji. Snaží se dosadit do Fedu lidi, kteří mu půjdou na ruku. A trh to čte tak, že agresivnější snižování rovná se pozitivní reakce a pokračování rally,“ komentoval makléř.

Býčí trh ještě nekončí

Mokoš přiznal, že měl pochybnosti o dalším růstovém potenciálu, když S&P 500 přidal +23 % v roce 2023 a +24 % v roce 2024 a letos už má +13 %. „Trochu jsem ztratil víru, že ještě máme kam růst. Ale když se podívám na data, jsme zhruba na polovině průměrného býčího trhu,“ vysvětlil.

Podle historických statistik trvá býčí fáze v průměru 1100–2000 dní a přináší 110–180% růstu. „Od října 2022 jsme zhruba +90 %. Takže z tohoto pohledu nemusíme být na vrcholu,“ uvedl Mokoš. Přesto zdůrazňuje obezřetnost: „Člověk musí být na trhu opatrný, protože nikdy neví, kdy se korekce zlomí v medvědí trh.“

Technologie a AI jako motor růstu

Preferovaným sektorem pro něj zůstávají technologie, zejména umělá inteligence. „Ano, valuace Magnificent 7 jsou vysoké, PE kolem 30. Ale je to odůvodněné tím, že mají nejvyšší růst. Pokud hledáte štěstí na trhu, tak je to pořád v technologiích a v AI,“ domnívá se Mokoš.

Zmínil také paralelu s 90. lety: „Dotcom rally trvala pět let a každý rok přinášela dvouciferné zisky. Pokud je AI podobná bublina, můžeme být teprve v polovině.“

Čínské akcie ožívají

Silný růst zažívají i čínské technologické tituly. „Od loňského října, kdy čínská vláda představila stimulační balíček, se akcie vymanily z dlouhého medvědího trendu. U Alibaby jsme po měsících stagnace viděli obrat díky zlepšení výsledků datacenter a novým investicím do AI,“ vysvětlil.

Podle něj jde o atraktivní příběh, i když krátkodobě komplikovaný: „Problém je, že po prudkých růstech jsou akcie šíleně překoupené. Je těžké do nich naskakovat, daleko jednodušší je je podržet, pokud už je máte.“

Mokoš sleduje i americké tituly: „U AMD čekám na silný impuls – růst 4–5 % s nadprůměrným objemem, což by byl signál k návratu do pozice. Podobně vyhlížím příležitost u Supermicro.“

Evropa bez směru

Evropské akcie podle něj zatím nenabízejí zajímavé příležitosti. „Při pohledu na německý DAX vidíme zakulacující se vrchol. Trh spíš obchoduje v rangi bez jasného směru. Proto v Evropě teď příležitosti nevyhledávám,“ uzavřel.

Mokoš tedy zůstává pro americké trhy optimistou, i když volá po korekci a zdůrazňuje opatrnost. Růstový příběh vidí především v technologiích a umělé inteligenci, zajímavé příležitosti pak také v čínských titulech. Evropa je naopak podle něj momentálně bez větší dynamiky.

 
 

