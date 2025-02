Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 4,3 procenta z prosincových 4,1 procenta. Lidí bez práce bylo v lednu 320.516, o 14.038 více než v předchozím měsíci. V České republice bylo v lednu 83.323 volných pracovních míst, o 163.250 méně než v prosinci 2024. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. V lednu roku 2024 činila nezaměstnanost v Česku čtyři procenta.



Údaje o počtu volných pracovních míst nejsou meziměsíčně srovnatelná, protože úřad práce od začátku roku 2025 vyřazuje z evidence nabídky starší šesti měsíců. Opatření má přispět k přesnější a aktuálnější nabídce volných pozic. Netýká se to míst, u nichž se vede řízení o vydání povolení, zaměstnanecké či modré karty pro cizince.



Meziměsíčně vzrostl podíl nezaměstnaných lidí ve všech krajích kromě Prahy. Nejvyšší nezaměstnanost byla na začátku roku v Ústeckém kraji, a to 6,4 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo šest procent. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných lidí měla Praha, míra nezaměstnanosti dosáhla v hlavním městě 2,8 procenta.



Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší v okresech Most, Karviná a Bruntál, přes osm procent. Naopak minimální nezaměstnanost pod třemi procenty eviduje Úřad práce ČR v hlavním městě a v okresech Praha-východ, Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov, Benešov, Zlín a Mladá Boleslav.



Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru zhruba 3,8 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná, Sokolov, Děčín nebo Hodonín. Na 72,3 procenta z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 68,6 procenta pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.



Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci úřadu práce. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než tři měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,6 procentního bodu na 33,2 procenta. Jde celkem o 106.287 lidí. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci více než rok, vzrostl o 2,3 procentního bodu na 30,7 procenta. Jde o 98.386 lidí. Průměrná délka evidence se v lednu ve srovnání s prosincem 2024 snížila o 15 dnů na 469 dnů.