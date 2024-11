Hlavní medvěd z Wall Street si na americké akcie v příštím roce stanovil býčí cíl

Stratég Michael Wilson, známý svými medvědími názory na americké akcie v posledních letech, má na rok 2025 vyloženě býčí výhled. Tento stratég očekává, že index S&P 500 zakončí příští rok kolem úrovně 6 500, což je oproti pátečnímu závěru o 11 % více. Růst bude podle něj tažený vyšším ekonomickým růstem a dalším snižováním úrokových sazeb ze strany Fedu. Dříve měl pro tento benchmark cíl 5 400 bodů v polovině roku 2025.



„Americké valuace jsou vysoké, ale tomu napomáhá lepší makro v USA a potenciální budoucí celní politika USA, která je pro růst ve zbytku světa negativnější,“ napsali stratégové . Deregulace bude pro americké korporace pod vedením Donalda Trumpa také přínosem, ačkoli dopad dalších potenciálních politik není jasný, řekl.



Poté, co Wilson v roce 2022 správně předpověděl výprodej akcií, držel do roku 2023 medvědí výhled, i když trhy rostly. Nakonec se ho vzdal a na začátku tohoto roku zvýšil svůj cíl na index S&P 500 a řekl, že by tento benchmark mohl do konce roku 2024 dosáhnout dokonce 6 100 bodů. Americké akcie již od začátku roku 2023 rostly o více než 50 % díky poprasku kolem vývoje umělé inteligence, překvapivě odolné ekonomiky a snižování úrokových sazeb.



„Očekáváme, že toto prodloužení růstu zisků bude pokračovat, protože Fed v příštím roce sníží sazby a ukazatele hospodářského cyklu se budou nadále zlepšovat,“ napsal Wilson ve výhledu na rok 2025.





Implementace Trumpovy ekonomické agendy může sentiment dále podpořit, ačkoli Wilson doporučil, aby investoři zůstali ve výběru svého sektoru a akcií vybíraví, vzhledem k nejasné budoucnosti dopadu politik týkajících se imigrace, obchodu, deregulace a vládních výdajů. Povolební nejistota také vedla stratégy k tomu, aby měli u akcií širší rozsah výsledků, než je obvyklé. V nejhorším případě by S&P mohl klesnout o 22 % na 4 600 bodů, zatímco v případě nejvíce býčího růstu by index vzrostl o 26 % na 7 400 bodů.



Morgan Stanley očekává, že americký akciový trh bude i nadále překonávat zbytek světa, a zejména Evropu, kde stratégové této banky snížili svůj rating na neutrální. Očekávají, že se index MSCI Europe bude obchodovat v pásmu do strany, dokud nebude větší jistota ohledně politik USA, jako jsou obchodní cla.



Stratégové vedení Peterem Oppenheimerem ve společnosti . dnes uvedli, že do konce roku 2025 předpovídají celkové globální výnosy akcií v dolarovém vyjádření ve výši 10 %. "Ocenění akcií se zvýšilo, což ponechává jen malý prostor pro další růst valuací," napsali v samostatné poznámce. "Očekáváme, že návratnost indexu bude z velké části tažena růstem zisků."



