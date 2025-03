Jak moc by nyní americké ekonomice pomohly nižší sazby? Možná nijak výrazně

Trend předpovědí dalšího ekonomického vývoje v USA se zhoršuje, výrazně se na tom projevuje rostoucí nejistota na straně domácností a firemního sektoru. Její příčinou je pak vládní politika. Ta má v oblasti obnovy výrobního sektoru špatný cíl a navíc strategii, která k tomuto cíli ani nepovede. Pro Bloomberg to uvedl Lawrence H. Summers (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné věnoval tomu, co by za daných podmínek měl dělat Fed.



Summers tedy míní, že současná americká vláda má jednak špatný cíl a k tomu navíc i strategii, která by k němu měla vést. Špatným cílem je totiž samotná snaha o zmíněnou renesanci výrobního sektoru. A když už je tento cíl stanoven, pak kroky vlády k němu povedou jen těžko, což ukazuje příklad se cly na některé významné vstupy. Když už by měl být onen cíl sledován, bylo by podle ekonoma mnohem lepší, kdyby vláda dotovala exporty a domácí výrobu namísto toho, aby je svou protekcionistickou politikou brzdila a mátla.



Fed by nyní měl podle Summerse sledovat konsenzus, který ohledně predikcí ekonomického růstu míří dolů. Centrální banka by tak měla směřovat k silnějším signálům o poklesu sazeb. Situace se přitom mění rychle a je vlastně otázkou, nakolik by nyní snižování sazeb vedlo k nějaké výrazné změně. Summers pro demonstraci použil přirovnání ke koupi ojetého vozu, o jehož kvalitě má kupující výrazné pochybnosti. V takovém případě situaci nijak zvlášť nemění ani fakt, že prodejce poskytne slevu. Ukazuje to, že v současném prostředí vysoké nejistoty a pochyb nemusí nižší sazby nijak výrazně měnit chování firem a domácností.



Podle Summerse by tak mohlo dojít k tomu, že firmy a domácnosti prostě budou čekat, až se situace změní a vyjasní a „konkrétní úroveň sazeb nebude mít zase takový vliv“. Namístě by ale bylo, aby Fed vyjádřil obavy z toho, co se nyní děje. „Nebylo by to poprvé, co by se tak vyjádřil, učinil tak například k rigiditám v ekonomice či rozpočtovým deficitům.“ Nyní by bylo namístě, aby centrální banka poukázala na významný vliv nejistoty s tím, že ona sama nemusí mít nástroje k tomu, aby její vliv eliminovala.



Fed by také měl připomínat, že testem politiky je to, jak si vede ekonomika. Podle ekonoma se totiž někdy zdá, že současná vláda hodnotí svůj výkon podle toho, zda klesají výnosy desetiletých vládních dluhopisů. Jenže tyto výnosy mohou klesat i kvůli prudce ochlazující ekonomické aktivitě nebo dokonce blížící se krizi. Tak tomu bylo během krize roku 2008 či recese roku 2001. Šéf Fedu Jay Powell by podle ekonoma měl upozornit právě na to, že hodnocení úspěšnosti ekonomické politiky podle výše dlouhodobých sazeb není tím správným přístupem.

Zdroj: Bloomberg