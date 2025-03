BYD umí nabít elektromobil stejně rychle jako natankovat, Alphabet jedná o akvizici Wiz a evropské futures jsou zelené

Čínský BYD umí nabíjet elektromobily stejně rychle jako natankovat benzin. Alphabet jedná o převzetí firmy Wiz za 30 miliard USD. Audi plánuje do roku 2029 zrušit až 7500 pracovních míst v Německu. Čína prověřuje prodej zámořských přístavů CK Hutchison kvůli obavám z narušení bezpečnosti. Izrael zahájil vojenské údery na cíle Hamasu v Gaze, což pomohlo k růstu ceny zlata na rekordní maximum. Evropské futures jsou dnes v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,6 %.



BNP Paribas drží doporučení "neutral" na a zvyšuje cílovou cenu na EUR 71 z EUR 55.



Čínská společnost BYD představila novou platformu pro elektromobily, která podle jejího vyjádření umožní nabít elektromobily stejně rychle, jako trvá natankování benzinu. Společnost současně poprvé oznámila, že vybuduje po celé Číně síť nabíjecích stanic, uvedla agentura Reuters. Akcie BYD vzrostly v asijském obchodování o 6 % na rekordní maximum. Takzvaná "super e-platforma" bude schopná dosáhnout maximálního nabíjecího výkonu až 1000 kilowattů (kW), což automobilům, které ji budou využívat, umožní po pěti minutách nabíjení ujet až 400 kilometrů, uvedl zakladatel společnosti Wang Čchuan-fu na akci v sídle společnosti v Šen-čenu. Rychlost nabíjení 1000 kW by byla dvakrát větší než u supernabíječek společnosti , jejichž nejnovější verze nabízí rychlost nabíjení až 500 kW. Technologie rychlého nabíjení je považována za důležitou k většímu rozšíření elektromobilů, protože pomáhá uklidnit obavy řidičů, zda nabití jejich vozu nebude trvat příliš dlouho.



Americká společnosti Alphabet, majitel Googlu, je v pokročilé fázi jednání o převzetí firmy zabývající se kybernetickou bezpečností Wiz za zhruba 30 miliard USD (688,3 miliardy Kč). Informuje o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Dohoda by mohla být největší akvizicí uskutečněnou firmou Alphabet. Dohoda by podle zdrojů mohla být oznámena již brzy, pokud na poslední chvíli nenarazí na nějaké překážky. Případná dohoda bude pravděpodobně stále čelit přísné kontrole regulačních orgánů. Stane se také zřejmě jednou z největších transakcí v letošním roce. Wiz se specializuje na bezpečnost cloudových služeb a detekci hrozeb v reálném čase. Sídlí v New Yorku a kromě USA má pobočky také v Izraeli. Startup podle svých internetových stránek spolupracuje s řadou velkých cloudových společností, včetně Amazonu, a Googlu.



Německý výrobce luxusních automobilů Audi hodlá do roku 2029 zrušit v Německu až 7500 pracovních míst. Automobilka Audi podle svých internetových stránek zaměstnává po celém světě přes 87.000 lidí, z toho zhruba 54.000 v Německu. Snížení počtu zaměstnanců je součástí opatření, která mají posílit konkurenceschopnost a životaschopnost německých závodů Audi. Automobilka se na těchto opatřeních dohodla se závodní radou. Upozornila, že nyní čelí obtížnějším ekonomickým podmínkám, konkurenčním tlakům a politickým nejistotám.



Spojené království a EU přezkoumávají, jak využít zmrazená ruská aktiva, aby společně zvýšily výdaje na obranu, zatímco Německo údajně upřednostňuje při posilování svého arzenálu evropskou výzbroj. Zákonodárci v této zemi budou dnes hlasovat o návrhu zákona, který by mohl odblokovat stovky miliard dluhem financovaných výdajů na obranu a infrastrukturu.



Čína údajně prověřuje prodej zámořských přístavů CK Hutchison skupině vedené BlackRockem kvůli obavám z potenciálního narušení bezpečnosti a porušení antimonopolních pravidel.



Trumpova administrativa nařizuje federálním agenturám, aby podávaly zprávy o tom, kolik utratily za vyjednávání smluv s odbory za minulý rok, což je známkou toho, že dalším cílem v rámci úsilí DOGE o snižování nákladů mohou být kolektivní smlouvy.



Izrael zahájil vojenské údery na cíle Hamasu v Gaze, čímž narušil téměř dva měsíce nejistého příměří, a zavázal se bojovat, dokud nebudou osvobozeni všichni rukojmí. Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že země bude „zvyšovat vojenskou sílu“. Zlato narostlo po obnovených třenicích na Blízkém východě a po obavách o zdraví americké ekonomiky na rekordní maximum 3 017 USD.



Dnešní telefonát Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem vyvolává obavy, že by při vyjednávání o příměří mohl obětovat zájmy Kyjeva. Bílý dům údajně zvažuje, že v budoucí dohodě uzná Krym jako ruské území.