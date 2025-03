Trumpova politika zvýší inflaci a sníží ekonomický růst, očekávají ekonomové

Záměry amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavádění dalších cel nebo omezování vládních výdajů zpomalí růst americké ekonomiky zvýší inflaci. Vyplývá to z ankety mezi předními ekonomy, jejíž výsledky zveřejnil server listu Financial Times (FT). Očekává se, že americká ekonomika letos poroste tempem 1,6 procenta, zatímco loni se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 2,8 procenta. Prognózu inflace oslovení ekonomové pro letošní rok zvýšili na 2,8 procenta, v prosincové anketě to bylo 2,5 procenta.



Průzkumu se zúčastnilo 49 ekonomů a FT je provádí ve spolupráci s Clarkovým centrem Chicagské univerzity. Podle oslovených expertů se už teď začínají projevovat dopady Trumpových cel. Minulý týden začalo platit 25procentní clo na dovoz veškeré oceli, hliníku a všech produktů z těchto kovů.



Množství a rozsah kroků někteří považují za bezprecedentní.



"Cla, škrty ve státním rozpočtu, útoky na financování vzdělávání a snahy omezit nezávislost (centrální banky) Fedu - nic takového jsem za 50 let své kariéry neviděl," uvedl ekonom Robert Barbera z Univerzity Johnse Hopkinse.



Společnosti hlásí pokles nových objednávek, zatímco spotřebitelská důvěra klesá, uvedl FT. Kanada a Čína už na americká cla reagovaly zavedením vlastních protiopatření, přičemž stejným krokem hrozí také Evropská unie. Trumpovy snahy o snížení počtu zaměstnanců ve federální administrativě navíc vedou k soudním sporům.



Ekonomka Sarah Zubairyová z Texaského univerzitního systému uvedla, že "není jasné, která opatření zůstanou v platnosti, protože dochází k neustálým změnám a soudním přezkumům". Nejistota ohledně ekonomických rozhodnutí tak podle analytiků zůstává jedním z hlavních faktorů ovlivňujících současný hospodářský vývoj v USA. Profesorka ekonomie Karen Dynanová z Harvardovy univerzity varovala, že nejistota ohledně současné politiky odrazuje firmy od investic, což by mohlo mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku.



Dopad zvýšené politické nejistoty na růst americké ekonomiky podle respondentů však nebude dramatický. Celkem 44 procent oslovených předpokládá, že tento faktor ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku ubere z růstu HDP 0,5 procentního bodu nebo méně. Dalších 42 procent respondentů očekává negativní vliv 0,5 až jeden procentní bod. Pouze 13 procent čeká negativní vliv přesahující jeden procentní bod.



Podle FT mají neustálé změny v Trumpových opatřeních vliv na stabilitu trhu. Například po zavedení cel na Mexiko a Kanadu Trump jen několik dní poté zhruba na jeden měsíc pozastavil cla na veškeré zboží z těchto zemí, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou, označované USMCA.



Ottawa si stěžovala u Světové obchodní organizace (WTO), a to jak na původní cla na veškerý dovoz z Kanady do USA, tak na cla na hliník a ocel. Kanada je největším dovozcem těchto kovů do Spojených států. V reakci na poslední opatření Kanada zavedla odvetná cla na dovoz zboží z USA v hodnotě 29,8 miliardy kanadských dolarů (zhruba 475 miliard Kč).