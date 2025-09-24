Yardeni: P/E kolem 25 by už hodně připomínal rok 1999

Zisky amerických obchodovaných společností byly v prvním i druhém čtvrtletí lepší, než se čekalo. A investoři hlavně sázejí na to, že ziskovost se bude i nadále vyvíjet podobným způsobem. Na CNBC to uvedl Ed Yardeni z Yardeni Research, podle kterého jsou nová maxima na akciovém trhu dána hlavně tím, jak se vyvíjí právě zisky obchodovaných firem.
Yardeni poukázal na poměry cen k ziskům, které leží vysoko, indikátor P/E kolem 25 podle něj připomíná rok 1999. Tedy vrchol internetové bubliny, po němž přišel obrat a znatelný pokles cen a valuací, a to zejména v IT sektoru. Už dříve nicméně hovořil o tom, že index S&P 500 dosáhne ke konci roku na 6600 bodů, nyní svůj cíl posunul na 6800 bodů.
U skupin akcií nazývaných Mag7 je podle experta jednoduché vysvětlit, proč se obchodují s P/E nad 30, protože jejich zisky rychle rostou. Dobré výsledky se ale dají čekat i u zbytku trhu, což jsou mimo jiné společnosti, „kterým velké IT firmy prodávají všechny své technologie".
Na otázku týkající se akcií malých společností Yardeni odpověděl, že dlouhodobě sleduje vývoj jejich ziskovosti, nyní se na této rovině začínají „objevovat známky života“, a to zejména v očekávání analytiků. „Myslím, že si povedou dobře,“ dodal expert s tím, že jejich atraktivita by mohla pramenit i z toho, že jsou relativně levné.
K vývoji na dluhopisových trzích pak uvedl, že je mohou ohrožovat úvahy o krizi vládních financí. Nejde ale o téma, které by se týkalo jen Spojených států, mimo jiné je relevantní třeba pro Francii či Japonsko. A současné obavy spojené s vývojem v těchto zemích dokonce pomáhají americkým obligacím, takže jejich výnosy poněkud klesly.
Zdroj: CNBC