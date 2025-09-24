Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Yardeni: P/E kolem 25 by už hodně připomínal rok 1999

Yardeni: P/E kolem 25 by už hodně připomínal rok 1999

24.09.2025 6:07
Autor: Redakce, Patria.cz

Zisky amerických obchodovaných společností byly v prvním i druhém čtvrtletí lepší, než se čekalo. A investoři hlavně sázejí na to, že ziskovost se bude i nadále vyvíjet podobným způsobem. Na CNBC to uvedl Ed Yardeni z Yardeni Research, podle kterého jsou nová maxima na akciovém trhu dána hlavně tím, jak se vyvíjí právě zisky obchodovaných firem.

Yardeni poukázal na poměry cen k ziskům, které leží vysoko, indikátor P/E kolem 25 podle něj připomíná rok 1999. Tedy vrchol internetové bubliny, po němž přišel obrat a znatelný pokles cen a valuací, a to zejména v IT sektoru. Už dříve nicméně hovořil o tom, že index S&P 500 dosáhne ke konci roku na 6600 bodů, nyní svůj cíl posunul na 6800 bodů. 

U skupin akcií nazývaných Mag7 je podle experta jednoduché vysvětlit, proč se obchodují s P/E nad 30, protože jejich zisky rychle rostou. Dobré výsledky se ale dají čekat i u zbytku trhu, což jsou mimo jiné společnosti, „kterým velké IT firmy prodávají všechny své technologie".

Na otázku týkající se akcií malých společností Yardeni odpověděl, že dlouhodobě sleduje vývoj jejich ziskovosti, nyní se na této rovině začínají „objevovat známky života“, a to zejména v očekávání analytiků. „Myslím, že si povedou dobře,“ dodal expert s tím, že jejich atraktivita by mohla pramenit i z toho, že jsou relativně levné.

K vývoji na dluhopisových trzích pak uvedl, že je mohou ohrožovat úvahy o krizi vládních financí. Nejde ale o téma, které by se týkalo jen Spojených států, mimo jiné je relevantní třeba pro Francii či Japonsko. A současné obavy spojené s vývojem v těchto zemích dokonce pomáhají americkým obligacím, takže jejich výnosy poněkud klesly.

Zdroj: CNBC


Čtěte více:

Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
13.09.2025 14:50
Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
Známý investor Howard Marks v rozhovoru pro Public Policy Forum uvedl,...
Marks: Čas na defenzivnější investice, trhy nejsou černobílé
14.09.2025 14:56
Marks: Čas na defenzivnější investice, trhy nejsou černobílé
Pilíře, na kterých stála americká ekonomická a investiční výjimečnost,...
Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
08.09.2025 13:16
Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
Pokus Donalda Trumpa odvolat členku rady guvernérů Federálního rezervn...
Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů
11.09.2025 6:08
Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů
Analytici z Wall Street rychle revidují své prognózy pro index S&P 50...
Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
12.09.2025 13:42
Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
Goldman Sachs predikuje další růst cen zlata, ekonomika bude nyní pro...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.09.2025
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert
14:30Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
12:53JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
12:12Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center  
11:58Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí  
11:22Alibaba navyšuje investice do AI, akcie vystřelily na čtyřleté maximum
10:24Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022
10:20TOMA, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025 konsolidovaná
10:13Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
9:05Rozbřesk: Evropský průmysl hlásí další zádrhel
8:51Powell varuje před složitou cestou, Trump posiluje rétoriku vůči Rusku a ČNB má jasno  
8:39Šéf Fedu signalizoval opatrný přístup k dalšímu snižování úroků
6:07Yardeni: P/E kolem 25 by už hodně připomínal rok 1999
23.09.2025
17:31J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
17:09Obchodované společnosti za poslední desetiletí výrazně změnily své chování. Má to vliv i na „vysoké“ valuace
16:28Revolut chce investovat 13 miliard dolarů do expanze, zvažuje koupi banky v USA

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět