Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb

Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb

20.08.2025 13:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Obchodníci s dluhopisy sází na to, že Fed brzy sníží úrokové sazby. A tento týden je čeká klíčový okamžik – předseda Fedu Jerome Powell totiž dostane příležitost vyjádřit se k vývoji ekonomiky.

Jeho páteční projev na každoročním setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole ve Wyomingu může být pro trh státních dluhopisů zásadní. Ten aktuálně téměř jistě počítá se snížením sazeb o čtvrt procentního bodu už příští měsíc, a nejméně s jedním dalším do konce roku. Powell již v minulosti tuto událost využil k oznámení důležitých změn v měnové politice – a letos může být situace obzvlášť významná.

Obchodníci věří, že slábnoucí trh práce otevírá prostor pro mírnější tón ze strany Fedu, i když překvapivě vysoká inflace některé ekonomy znejistěla. Investoři zatím očekávají, že Powell jejich sázku na zářijové snížení sazeb nezpochybní, ale zároveň připomene, že rozhodnutí 17. září bude záviset na dalších datech – zejména o trhu práce a inflaci.

„Powell má možnost říct něco, co hne trhem, ale nejsem si jistá, že to udělá,“ říká Kelsey Berro z JPMorgan Asset Management. „Ceny na trhu dluhopisů stále odpovídají scénáři mírného zpomalení bez recese. Fed zatím nemá důvod jít proti očekávání trhu.“ 

Výnosy dluhopisů tento měsíc klesají u většiny splatností, nejvíce u dvouletých, a to právě kvůli slabým údajům o zaměstnanosti za červenec. Výsledkem je strmější výnosová křivka – dvouletý výnos se pohybuje kolem 3,75 %, což je blízko nejnižších hodnot za poslední měsíce.

Jackson Hole jako překvapení

Před třemi lety Powell varoval, že boj s inflací ublíží domácnostem i firmám, což zvýšilo krátkodobé výnosy. Loni na stejném fóru naznačil, že Fed je připraven snížit sazby z dvacetiletého maxima a dvouleté výnosy tehdy prudce klesly. Fed pak v září skutečně zahájil sérii snižování, první bylo o půl procentního bodu.

Fed

Někteří obchodníci se připravují na podobný scénář. Objevily se velké opční obchody, které sází na snížení sazeb o půl bodu už příští měsíc – i přes růst cen výrobců. Tyto sázky by byly ziskové, pokud by trh začal počítat se snížením o 40 bazických bodů.

K těmto očekáváním přispívá i sílící tlak ze strany prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy na snížení nákladů na půjčky. Powell už měsíce říká, že potřebuje  na vyhodnocení dopadu cel na inflaci čas, a zatím odolává.

„Fed je pod obrovským tlakem,“ říká Scott DiMaggio z AllianceBernstein. „Jsou trochu pozadu, ale čekali na to, jak cla ovlivní ekonomiku a inflaci.“ Podle něj už data dosáhla bodu, kdy lze říct: „Ano, Fed by měl znovu začít snižovat sazby.“

Rozhodující data

Po pátečním setkání v Jackson Hole se pozornost trhu přesune k údajům o zaměstnanosti za srpen, které budou zveřejněny 5. září. Ty mohou potvrdit cestu ke snížení sazeb v září – a možná i naznačit možnost překvapivého snížení o půl bodu. Někteří investoři ale říkají, že tak výrazný krok je po silných údajích o výrobní inflaci nepravděpodobný.

„Podle nás to bude záležet na datech z trhu práce,“ říká Gregory Faranello z AmeriVet Securities. „Pokud budou slabá, trh bude počítat se snížením o 25 bodů – a Powell tomu nebude bránit.“

Rychlejší tempo uvolňování měnové politiky by mohlo podpořit ekonomiku v době, kdy inflace stále zůstává nad cílem Fedu. K tomu by mohlo přijít i fiskální povzbuzení díky Trumpovu zákonu o daních a výdajích. Spolu s obavami investorů z politického tlaku na centrální banku a snahou prezidenta vyměnit šéfku statistického úřadu kvůli revidovaným číslům to může vést k tomu, že správci fondů budou požadovat u dlouhodobých dluhopisů vyšší rizikovou přirážku.

„Agresivní snížení sazeb by znamenalo, že Fed ignoruje zbývající rizika vyšší inflace,“ říká Ed Al-Hussainy z Columbia Threadneedle. „A zároveň by musel předpokládat, že nezaměstnanost výrazně poroste.“

Zdroj: Bloomberg


Čtěte více:

Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17.07.2025 17:23
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil poměrně nečekaně cla...
Warsh: Fed vychyluje rovnováhu špatným směrem, musí nastat změny v jeho fungování
22.07.2025 16:07
Warsh: Fed vychyluje rovnováhu špatným směrem, musí nastat změny v jeho fungování
Pokud Fed říká, že další vývoj sazeb bude záležet na inflaci v násle...
To poslední, co potřebujeme, je kontinuita v americké centrální bance
25.07.2025 6:33
To poslední, co potřebujeme, je kontinuita v americké centrální bance
Kevin Warsh z Hoover Institution je zmiňován jako možný nástupce Jay P...
Měl by šéf Fedu Powell sám odstoupit kvůli útokům Trumpa a jeho vlády?
02.08.2025 15:02
Měl by šéf Fedu Powell sám odstoupit kvůli útokům Trumpa a jeho vlády?
Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako hlavní ekonomický poradc...
Disent vůči Powellovi roste, ten ale drží jestřábí linii
30.07.2025 22:01
Disent vůči Powellovi roste, ten ale drží jestřábí linii
Fed ponechal úrokové sazby beze změny, což se všeobecně čekalo. Co se...
Bloomberg: Trumpovy personální zásahy ohrožují důvěru v americký dolar
06.08.2025 6:01
Bloomberg: Trumpovy personální zásahy ohrožují důvěru v americký dolar
Dolar a další americká aktiva jsou podle stratégů a ekonomů zranitelná...
Ministr financí USA tlačí na Fed: Sazby by měl okamžitě snížit o 1,5 procentního bodu
13.08.2025 15:38
Ministr financí USA tlačí na Fed: Sazby by měl okamžitě snížit o 1,5 procentního bodu
Ministr financí USA, Scott Bessent, učinil svou dosud nejexplicitnější...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.08.2025
13:05Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb
12:23Labubu poráží Barbie. Pop Mart si zapisuje 400% růst zisku a přerostl Mattel  
11:38Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
11:33Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta
11:28Inflace v Británii v červenci vzrostla na 3,8 procenta, maximum za rok a půl
11:00Akcie rostou příliš rychle. Valuace Intelu vyletěla na úroveň z dotcom bubliny
8:47USA rozšiřují cla na produkty s obsahem oceli a hliníku a chtějí podíl v Intelu výměnou za granty. Futures jsou v červeném  
8:44Rozbřesk: Proč zatím nejsou dopady amerických cel v Evropě tak silné?
6:09Očekávání Wall Street rekordně rostou. Srazit by je mohl plíživý dopad cel  
19.08.2025
22:03Trhy v červených číslech - smíšený sentiment, technologiím došly síly  
16:53Snížení sazeb brání možná hlavně ti, kteří po něm nejvíce volají
15:44ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
15:41Američtí investoři se hrnou do evropského fotbalu
15:02Amerika už není středem světa. Investoři objevují skrytý poklad v severní Evropě
14:04UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
13:33Co napoví čísla Walmartu? Výsledky vyhlíží akcionáři i ekonomové
12:15Summers: Poslední změna rámce fungování Fedu nedopadla dobře, volání po velkém poklesu sazeb nemá oporu v ekonomické realitě
10:55Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20
9:12USA jako největší akcionář Intelu? Trumpova administrativa diskutuje o desetiprocentním podílu
8:52Rozbřesk: Průmyslová deflace a další zdražení potravinářů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět