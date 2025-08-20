Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb

Obchodníci s dluhopisy sází na to, že Fed brzy sníží úrokové sazby. A tento týden je čeká klíčový okamžik – předseda Fedu Jerome Powell totiž dostane příležitost vyjádřit se k vývoji ekonomiky.
Jeho páteční projev na každoročním setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole ve Wyomingu může být pro trh státních dluhopisů zásadní. Ten aktuálně téměř jistě počítá se snížením sazeb o čtvrt procentního bodu už příští měsíc, a nejméně s jedním dalším do konce roku. Powell již v minulosti tuto událost využil k oznámení důležitých změn v měnové politice – a letos může být situace obzvlášť významná.
Obchodníci věří, že slábnoucí trh práce otevírá prostor pro mírnější tón ze strany Fedu, i když překvapivě vysoká inflace některé ekonomy znejistěla. Investoři zatím očekávají, že Powell jejich sázku na zářijové snížení sazeb nezpochybní, ale zároveň připomene, že rozhodnutí 17. září bude záviset na dalších datech – zejména o trhu práce a inflaci.
„Powell má možnost říct něco, co hne trhem, ale nejsem si jistá, že to udělá,“ říká Kelsey Berro z Asset Management. „Ceny na trhu dluhopisů stále odpovídají scénáři mírného zpomalení bez recese. Fed zatím nemá důvod jít proti očekávání trhu.“
Výnosy dluhopisů tento měsíc klesají u většiny splatností, nejvíce u dvouletých, a to právě kvůli slabým údajům o zaměstnanosti za červenec. Výsledkem je strmější výnosová křivka – dvouletý výnos se pohybuje kolem 3,75 %, což je blízko nejnižších hodnot za poslední měsíce.
Jackson Hole jako překvapení
Před třemi lety Powell varoval, že boj s inflací ublíží domácnostem i firmám, což zvýšilo krátkodobé výnosy. Loni na stejném fóru naznačil, že Fed je připraven snížit sazby z dvacetiletého maxima a dvouleté výnosy tehdy prudce klesly. Fed pak v září skutečně zahájil sérii snižování, první bylo o půl procentního bodu.
Někteří obchodníci se připravují na podobný scénář. Objevily se velké opční obchody, které sází na snížení sazeb o půl bodu už příští měsíc – i přes růst cen výrobců. Tyto sázky by byly ziskové, pokud by trh začal počítat se snížením o 40 bazických bodů.
K těmto očekáváním přispívá i sílící tlak ze strany prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy na snížení nákladů na půjčky. Powell už měsíce říká, že potřebuje na vyhodnocení dopadu cel na inflaci čas, a zatím odolává.
„Fed je pod obrovským tlakem,“ říká Scott DiMaggio z AllianceBernstein. „Jsou trochu pozadu, ale čekali na to, jak cla ovlivní ekonomiku a inflaci.“ Podle něj už data dosáhla bodu, kdy lze říct: „Ano, Fed by měl znovu začít snižovat sazby.“
Rozhodující data
Po pátečním setkání v Jackson Hole se pozornost trhu přesune k údajům o zaměstnanosti za srpen, které budou zveřejněny 5. září. Ty mohou potvrdit cestu ke snížení sazeb v září – a možná i naznačit možnost překvapivého snížení o půl bodu. Někteří investoři ale říkají, že tak výrazný krok je po silných údajích o výrobní inflaci nepravděpodobný.
„Podle nás to bude záležet na datech z trhu práce,“ říká Gregory Faranello z AmeriVet Securities. „Pokud budou slabá, trh bude počítat se snížením o 25 bodů – a Powell tomu nebude bránit.“
Rychlejší tempo uvolňování měnové politiky by mohlo podpořit ekonomiku v době, kdy inflace stále zůstává nad cílem Fedu. K tomu by mohlo přijít i fiskální povzbuzení díky Trumpovu zákonu o daních a výdajích. Spolu s obavami investorů z politického tlaku na centrální banku a snahou prezidenta vyměnit šéfku statistického úřadu kvůli revidovaným číslům to může vést k tomu, že správci fondů budou požadovat u dlouhodobých dluhopisů vyšší rizikovou přirážku.
„Agresivní snížení sazeb by znamenalo, že Fed ignoruje zbývající rizika vyšší inflace,“ říká Ed Al-Hussainy z Columbia Threadneedle. „A zároveň by musel předpokládat, že nezaměstnanost výrazně poroste.“
Zdroj: Bloomberg