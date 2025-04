Výsledková sezona v plném proudu a zámoří se daří

Index S&P 500 dnes narostl o 2 %, tažený rally na technologiích před výsledky společnosti Alphabet a po čerstvém oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že se dnes ráno setkali zástupci USA a Číny. a vévodily nárůstu v oblasti technologií poté, co obě společnosti zmiňovaly silnou poptávku po datových centrech AI, což zvýšilo hodnotu těchto dvou technologických gigantů o 3,3 %, respektive 3,6 %. „Ve skutečnosti nedošlo k žádné významné změně,“ řekl Kevin Miller, viceprezident pro globální datová centra Amazonu. Zatímco Josh Parker, vrchní ředitel podnikové udržitelnosti společnosti , uvedl, že výrobce čipů „neviděl pokles“ v poptávce po datových centrech. Tyto poznámky pomohly zmírnit obavy z poptávky po AI po nedávném oznámení společnosti , že omezuje plány investic do datových center. Rally v technologiích přichází před čtvrtletním reportem výsledků vlastníka vyhledávače - společnosti Alphabet, který reportuje dnes po uzavření trhu a obchodní fázi uzavřel se ziskem 2,4 %. Důraz bude kladen na plány společnosti Alphabet na další výdaje související s AI, vzhledem k tomu, že společnost patří mezi nejvíce utrácející společnosti v této oblasti na Wall Street.



Trump řekl, že USA se dnes ráno setkaly s Čínou, ačkoli prezident se se nezmínil o podrobnostech jako byly tématech diskuse ani o zainteresovaném personálu. Aktualira vyvolala další zmatky ohledně stavu obchodních vztahů Číny a USA. Peking totiž popřel jakýkoli náznak, že by o clech aktivně vyjednával s administrativou prezidenta USA Donalda Trumpa. Jen o den dříve ministr financí Scott Bessent prohlásil, že od Trumpa neexistuje žádná jednostranná nabídka na snížení čínských cel.



Dnes zveřejněné údaje ukázaly, že počet Američanů, kteří poprvé požádali o podporu v nezaměstnanosti, minulý týden vzrostl v souladu s očekáváním, ale zůstal do značné míry omezený, a to navzdory přetrvávajícím obavám z ekonomické nejistoty vyvolané cly. Sezónně očištěné americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti se v minulém týdnu vyšplhaly na 222 000, oproti 216 000 v předchozím týdnu.



Z korporátního sektoru nás zajímá samozřejmě probíhající výsledková sezona. Akcie (IBM) propadly o 6,6 % poté, co tato technologická společnost vykázala lepší než očekávaný zisk a tržby za první čtvrtletí, ale zachovala si celoroční výhled. Očekávání byla pro tuto technologickou společnost nastavena optimističtěji. Akcie aerolinky Southwest Airlines vzrostly o 3,6 %, i když dopravce stáhl svůj výhled hospodaření na roky 2025 a 2026 z důvodu nepřehledného prostředí v ekonomice. Akcie vzrostly o 14,6 % poté, co výrobce hraček oznámil tržby za první čtvrtletí, které překonaly očekávání, k čemuž přispěla síla v segmentu digitálních her. Akcie Chipotle Mexican Grill posílily o 1,6 % i přes to, že tento mexický potravinářský řetězec nedosáhl na odhady tržeb za první čtvrtletí a dokonce snížil horní hranici svého výhledu růstu tržeb za rok. Akcie narostly o 6,6 % poté, co tento výrobce polovodičů oznámil zisky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání a poskytl zároveň optimistický výhled pro druhé čtvrtletí. A v neposlední ředě zde máme výsledky společnosti , jejíž akcie klesly o 4,9 %. Tento gigant nealkoholických nápojů snížil svou roční prognózu zisku, protože se potýká s narušeními svého dodavatelského řetězce.