Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus

Wall Street dnes dosáhla nových historických maxim díky silným makrodatům a výsledkové sezóně. však po zveřejnění kvartálních čísel ztratil přes 4 %, což brzdilo růst technologického sektoru. Investoři zároveň sledují inflační očekávání z průzkumu University of Michigan a možné tarify USA na EU.



Klíčovými impulzy pro páteční obchodování byly i velmi slušná makro data, kdy kupříkladu data z Indexu University of Michigan se v červenci vyšplhala na 61,8 b., kdežto konsensus byl nastaven na 61,5 b. Z indexu je rovněž patrné číslo inflačních očekáváních v následujících letech, kdy v průběhu následujících 12 měsíců očekávají spotřebitelé inflaci ve výši 4,4 %, což je pokles z 5,0 % v červnu.



Význam tohoto očekávání naznačují menší pesimismus spotřebitelů ohledně budoucího růstu cen, což je pro trhy pozitivní signál, který byl ovšem korigován tarifními obavami. Nejbolestivějším signálem pro trhy je návrh prezidenta USA k celním sazbám 15-20 % na zboží z EU.



Nejslabším indexem v průběhu obchodování byl průmyslový Dow Jones , jenž celou seanci nejvýrazněji stagnoval, aby se jeho hodnota nakonec snížila přibližně o 0,5 %. Ne přímo opakem, ale minimálně dosažením nových historických maxim se mohou pochlubit technologický index Nasdaq Composite a průměr S&P 500.



Výnosy amerických státních dluhopisů zavelely v průběhu závěrečné seance v 29. týdnu k ústupu, kdy výnos 10letého státního dluhopisu klesl cirka o 0,5 % na 4,43 % a výnos 30letého státního dluhopisu USA rovněž poklesl, a to o zhruba 0,2 % na 5,00 %.



Výsledky Netflixu nemohly samy o sobě vyvolat takové zklamání, aby se akcie propadly o více jak 4 %, nicméně stalo se a pojďme trochu nahlédnout pod pokličku, proč tomu tak bylo.



Jedním z hlavních důvodů je vysoká valuace Netflixu, kdy se nyní obchoduje při P/E 44x, což je velmi blízko vlastních maxim. Pro investora to znamená jediné, a to je že trh očekával mnohem více, než dostal neservírované.



Společnost současně upozornila na přechodné snížení provozní marže kvůli vyšším nákladům ve druhé polovině tohoto roku, což má za následek obavy z tlaku na ziskovost.



Akcie taktéž zklamaly investory tím, že zisk a tržby byly převážně podpořeny slabým americkým dolarem, nikoli však výkonem společnosti s takto prémiovou valuací, od které investoři rozhodně očekávali výraznější, jak „pouze“ 15% růst tržeb ze Severní Ameriky.



Na závěr streamovací společnost sice zvýšila celoroční výhled tržeb na 44,8-45,2 mld. USD, ale opět nás to vrací k té prémiové valuaci a daleko silnějšího očekávání ze strany investorů, kteří tuto „kosmetickou“ úpravu mohli spíše vnímat jako udržení, ale ne jako akceleraci budoucích tržeb.