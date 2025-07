Rozbřesk: Šéf Fedu připustil pokles sazeb v červenci a co čekat dál od hospodaření české vlády?

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června schodkem ve výši 152,4 mld. Kč. To představuje meziroční zlepšení o zhruba 26 mld. Kč, zejména díky růstu příjmů o 5,7 %, zatímco celkové výdaje vzrostly oproti minulému roku o 2,5 %.



Tahounem příjmové strany státního rozpočtu je vyšší výběr daní (+9,9 %) a pojistného (+7,5 %). Inkaso roste jak v případě daní z příjmů fyzických (+13,9 %), tak i právnických osob (+11,3 %), což je odrazem solidní mzdové dynamiky a také loňských daňových změn. Rostoucí inkaso DPH (+7,4 %) pak potvrzuje oživení spotřebitelské poptávky a celkově solidního růstu tuzemské ekonomiky v první polovině letošního roku.



Meziroční nárůst výdajů jde primárně na vrub běžným výdajům, které jsou taženy vyššími náklady na sociální dávky, vzděláváním a také obsluhou státního dluhu. Ty činí za prvních šest měsíců 48 mld. Kč a za celý rok budou poprvé v historii atakovat hranici 100 mld. Kč. Výdajové straně rozpočtu naopak pomáhá odeznění pomoci spojené s energetickou krizí.



Plánovaný schodek 241 mld. Kč se na první pohled sice jeví realisticky, nicméně některé rozpočtové položky jsou – eufemisticky řečeno – problematické. Jde zejména o nižší než plánované příjmy z emisních povolenek, vyšší výdaje na podporu zelených zdrojů energie a financování platů nepedagogických pracovníků ve školství. Finální výsledek letošního roku proto zůstává nejistý, a i vzhledem k podzimním volbám nebudeme překvapeni, pokud schodek skončí spíše v rozmezí 250-260 mld. Kč.



V příštím roce je potřeba počítat s opětovným zhoršením hospodaření státního rozpočtu. Navzdory plánovanému deficitu 225 miliard již ministr financí Stanjura avizoval zvýšení na zhruba 280 mld. Kč. Hlavním důvodem budou rostoucí výdaje na obranu a výdaje spojené se stavbou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Zároveň by měla skončit platnost daně z mimořádných zisků, která jen letos má přinést do rozpočtu téměř 34 mld. Kč.





*** TRHY ***



Koruna

Další ztráty dolaru jsou vodou na mlýn koruně, která se během včerejší seance pohybovala až pod hranicí 24,70 EUR/CZK. Pozitivní zprávy ale přišly také z domácí fronty - index nákupních manažerů PMI se poprvé po třech letech dostal lehce do pásma expanze, což potvrzuje pokračující stabilizaci v průmyslu. To se koruně pochopitelně zamlouvá, klíčové události - předběžný odhad inflace a zápis z posledního zasedání ČNB - však přijdou na řadu až na samém konci týdne. Do té doby bude česká měna pozorně sledovat vývoj na eurodolaru, na který je v posledních týdnech extrémně citlivá.



Eurodolar

Relativně dobrá data z amerického trhu práce sice včera poslala eurodolar hlouběji pod hladinu 1,18, ale tyto ztráty díky lehce holubičímu výroku šéfa Fedu, který připustil, že pro snižování úrokových sazeb připadá v úvahu červencové zasedání, byly snadno smazány. Aktuálně se tedy šance na snížení sazeb na zasedání Fedu na konci července vyhoupla nad 21 %.

Dnes budou opět ve hře americká data z trhu práce - konkrétně pak předskokan payrolls ADP report. Další špatné americké číslo může přinést další tlak na oslabování dolaru, neboť prostor pro pokles krátkých dolarových sazeb ještě stále existuje.



Regionální Forex

Dnes zasedá polská centrální banka, která by měla ponechat svoji základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 5,25 %. Včera zveřejněný index podnikatelského sentimentu (PMI) sice vykázal hrozivý propad, což by mohl být podpůrný argument pro snížení sazeb, avšak pondělní data za červnovou inflaci hovořila opačnou řečí. Bleskový odhad inflace podle nás indikuje, že se jádrová složka (inflace) vrátila na horní limit cíleného koridoru ze strany NBP (3,5 %). Za těchto okolností Výbor pro měnovou politiku nebude chtít měnit nastavení měnové politiky. Na druhou stranu některé holubice uvnitř vedení NBP mohou lobovat pro snížení sazeb, odkazujíc na to, že další zasedání centrální banky bude více než za dva měsíce.

Dodejme, že NBP bude dnes rovněž publikovat hlavní čísla nové kvartální prognózy. Ta by měla potvrdit velmi pozvolný pokles inflace směrem k inflačnímu cíli v roce 2026. Pro výhled směrem k zářijovému zasedání pak bude důležitý komentář prezidenta NBP Glapinského, který bude doručen jako již tradičně na jeho tiskové konferenci o den později.



Akcie

Index S&P 500 se včera stáhl z rekordních úrovní, protože velké technologické společnosti zahájily třetí čtvrtletí na poklesem. Investoři jsou opět lehce nervózní z aktuálních informací o obchodní a fiskální politice a také z růstu výnosů státních dluhopisů. V korporátním sektoru akcie společnosti Tesla prudce klesly poté, co prezident Trump vyhrotil svůj spor s Elonem Muskem, obvinil generálního ředitele Tesly z nadměrného prospěchu z vládních dotací a vyzval k přezkoumání federální podpory jeho společnosti. Tesla na to konto odepsala 5,3 % hodnoty.